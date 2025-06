1000 Miglia 2025: ancora un’Alfa Romeo in testa dopo la terza tappa

Dopo la terza tappa, c’è ancora l’Alfa Romeo 6C 1750 SS di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli al comando della 1000 Miglia 2025. A rendere ancora più tonico il morale degli appassionati del marchio milanese ci pensa il secondo posto in classifica dell’Alfa Romeo 6C 1500 SS degli argentini Daniel Andres Erejomovich e Gustavo Llanos.

Le due posizioni di testa confermano quelle della seconda tappa, ma c’è un cambio di guardia al terzo posto provvisorio, ora occupato dalla O.M. 665 S Mm Superba 2000 di Lorenzo e Mario Turelli. Sono loro ad aver rimpiazzato la Lancia Lambda Spider Tipo 221 di Belometti e Ricca, scivolata fuori dal podio.

Molto intensa la seconda parte della giornata di ieri. Dopo la sosta pranzo di Arezzo, che ha riabbracciato la “Freccia Rossa” dopo quattro anni di assenza, gli equipaggi si sono diretti verso San Sepolcro. Nella frazione aretina di Palazzo del Pero, sono scattati i misuratori del tempo, per una serie di 8 prove cronometrate.

Foto 1000 Miglia Official

Poi il corteo delle auto storiche partecipanti alla 1000 Miglia 2025 si è diretto ai controlli a timbro di Anghiari, su uno stradone in discesa con vista sulle colline, e San Sepolcro, patria del pittore Piero della Francesca. Il tutto nell’abbraccio di un pubblico caloroso e competente, il cui affetto non è passato inosservato agli occhi dei partecipanti.

Le “nonne a quattro ruote” si sono dirette, nelle fasi successive, verso la Riserva Naturale Alpe della Luna, costeggiando il Monte dei Frati. Sul Valico di Viamaggio si è svolta una prova di media. Dopo una sessantina di chilometri di saliscendi nel verde, il convoglio ha raggiunto la Repubblica San Marino, per un inedito passaggio serale.

Qui sono andate in scena altre prove cronometrate. Alla loro conclusione, le vetture della 1000 Miglia 2025 si sono mosse verso Gambettola e Cesena, dove gli equipaggi sono stati accolti nel Village di Technogym, per la terza (ed ultima) cena in gara di questa edizione rievocativa della mitica “Freccia Rossa”. L’arrivo di tappa ha preso forma in Piazza Andrea Costa, nella località di Milano Marittima, con una passerella delle auto storiche sul red carpet, fra centinaia di persone plaudenti.