Nuova Alfa Romeo Matta: il fuoristrada del biscione che può unire tradizione e innovazione

Nuova Alfa Romeo Matta è un render del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico tratto da un suo recente video su YouTube in cui immagina un futuro fuoristrada della casa automobilistica del biscione. Si tratta ovviamente di un’ipotesi suggestiva che però al momento non trova alcun riscontro nella realtà, dato che sono altre al momento le vetture attese nei prossimi anni per quanto concerne la gamma della casa milanese che aspetta con trepidazione i debutti delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che dovrebbero avvenire tra il 2026 e il 2028 in ritardo rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Ecco la nuova ipotesi di TDA Automotive: la nuova Alfa Romeo Matta in versione “Scout”

La nuova Alfa Romeo Matta di Tommaso D’Amico è un concept compatto che reinterpreta in chiave moderna l’iconico fuoristrada degli anni ’50, preservandone lo spirito audace e libero. Il design combina linee robuste, proporzioni equilibrate e un’estetica funzionale ma distintiva, ideale per esplorare sia la città che i percorsi più difficili. Il Matta Scout immaginato da TDA Automotive è animato da un motore turbo benzina 1.6 mild-hybrid da 140 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce e trazione integrale intelligente. Leggero e maneggevole, con un’altezza da terra studiata, garantisce sicurezza, agilità e consumi contenuti su ogni terreno.

All’interno, l’abitacolo della ipotetica nuova Alfa Romeo Matta combina un design essenziale ma curato, con sedili in tessuto tecnico impermeabile, dettagli in fibra naturale e una plancia digitale dotata di comandi fisici ridotti all’essenziale, pensati per un uso semplice anche in situazioni difficili. Il sistema infotainment è compatto ma connesso, supportando Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

Il Matta Scout rappresenta l’omaggio di Alfa Romeo agli amanti dell’avventura intelligente: perfetto per giovani esploratori e guidatori urbani con spirito outdoor. Oltre alla versione termica, sarà disponibile una variante totalmente elettrica da 160 CV, con trazione integrale elettrica e oltre 350 km di autonomia, unendo sostenibilità e prestazioni off-road.