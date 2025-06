Personalizzazione shock: se una Dodge Charger diventa il tributo ambulante di una fan sfegatata

Una donna di Las Vegas sta facendo parlare di sé per un progetto davvero fuori dal comune. Amy Gilliam, 43 anni, fan (decisamente) devota di Taylor Swift, ha trasformato la sua Dodge Charger Scat Pack del 2019 in un vero e proprio tempio ambulante dedicato alla popstar americana da centinaia di milioni di stream mensili su Spotify.

Quando ha avuto l’opportunità di personalizzare la sua Charger, Amy non ha avuto dubbi, infatti l’intero veicolo doveva diventare un omaggio a Taylor Swift. Il risultato a dir poco scioccante è un’auto che non passa inosservata e che sta conquistando molti appassionati nella frenetica città del Nevada.

Ogni centimetro della Charger trasuda amore per l’artista americana, dalla carrozzeria agli interni, fino al motore stesso, ogni parte è stata curata con un’attenzione quasi maniacale per onorare i vari capitoli della carriera dell’artista di Anti-Hero.

Gilliam racconta che il progetto è stato portato avanti a tappe, con investimenti diluiti nel tempo. “Non è una cosa economica, lo faccio quando posso”, ha spiegato, sottolineando anche le difficoltà nel trovare professionisti affidabili. “Molte officine sono attratte più dalla fama di Taylor che dal progetto in sé”. Nonostante il lavoro sia ancora in corso, questa Dodge Charger ha già un impatto visivo sorprendente. Le persone per strada reagiscono in maniera vivace: clacson, saluti, richieste di selfie e qualche sfida da parte di automobilisti scettici. “Vedono Taylor Swift e pensano che sia un’auto lenta, poi li lascio indietro!”, scherza Amy.

Non sono mancati momenti surreali: “Un agente di polizia mi ha fermata solo per mostrare la Charger a sua figlia, grande fan di Taylor. Un altro mi ha chiesto se sua moglie potesse partorire nella mia macchina!” Il motore stesso è decorato con i titoli degli 11 album della cantante, una vera celebrazione del percorso musicale della star. E sebbene il costo complessivo non sia mai stato calcolato con precisione, Gilliam è chiara: “È un investimento in passione. Non lo fai per soldi, lo fai perché ti emoziona”.

Naturalmente, l’auto ha anche attirato qualche commento negativo. “Alcuni mi dicono che è orribile, ma io sorrido e rispondo ‘Grazie, buona giornata’”, spiega con serenità. “Non mi lascio influenzare. So che la mia auto è unica e rappresenta qualcosa di importante per me”. Nel frattempo, questa Charger esagerata (come la nomea della città stessa dove circola) continua a girare per le strade di Las Vegas, attirando sguardi incuriositi e ammirazione da ogni angolo.