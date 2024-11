Ferrari Challenge di scena a Las Vegas in vista del GP di F1

La stagione 2024 del Ferrari Challenge North America si è conclusa lo scorso ottobre, ma questo fine settimana alcuni dei protagonisti torneranno in pista per un’occasione speciale: un evento unico che si svolgerà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Sebbene Las Vegas ospiti la Formula 1 per il secondo anno consecutivo, è la prima volta che una serie di supporto partecipa all’evento.

Ferrari Challenge a Las Vegas: circa 40 piloti hanno accolto la sfida di competere su questo prestigioso palcoscenico

Circa 40 piloti hanno accolto la sfida di competere su questo prestigioso palcoscenico, sfrecciando al volante delle Ferrari 296 Challenge. Il circuito, lungo 6,2 chilometri, include 17 curve e attraversa la celebre Strip, offrendo uno spettacolo mozzafiato sotto le luci della città. Con questo evento, il Ferrari Challenge entra nella storia, diventando il primo campionato a condividere il weekend di gara con la Formula 1 a Las Vegas. Annunciata lo scorso settembre, la partecipazione della serie aggiunge ulteriore fascino a un evento già di per sé straordinario.

Tre campioni della stagione 2024 del Ferrari Challenge North America — Dylan Medler (The Collection) nel Trofeo Pirelli, Brian Cook (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli Am ed Eric Marston (Ferrari of Westlake) nella Coppa Shell — puntano a chiudere l’anno con un’ultima vittoria a coronamento dei loro successi. Marston, insieme ad altri piloti rappresentanti di concessionari Ferrari della California meridionale, come Ferrari Beverly Hills, Ferrari of Newport Beach e Ferrari of Rancho Mirage, affronterà la sfida a pochi passi da casa.

Allo stesso tempo, la competizione ospita partecipanti internazionali come Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia KK), quarto classificato nel Ferrari Challenge Japan, e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), in gara nel campionato europeo. Durante il weekend, Ferrari punta non solo a scrivere una pagina di storia con il debutto del suo monomarca nell’evento di Las Vegas, ma anche a conquistare la sua prima vittoria in Formula 1 sul circuito cittadino, dopo il secondo posto di Charles Leclerc ottenuto lo scorso anno partendo dalla pole position.

Il Ferrari Challenge a Las Vegas offre un’esperienza unica sia in pista che fuori. Il paddock, parte della Formula 1 Fan Experience, ospiterà le nuove Ferrari 296 Challenge e permetterà ai fan di incontrare piloti del Challenge, della Scuderia Ferrari e della Formula 1 Academy. I protagonisti si uniranno a Charles Leclerc e Carlos Sainz per attività speciali e alla cerimonia di apertura. I piloti del Challenge affronteranno il circuito con prove giovedì, qualifiche e gare venerdì e sabato, tutte trasmesse in streaming. Il Gran Premio di Formula 1 chiuderà il weekend sabato sera.