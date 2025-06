Nuova Citroen 2CV: il ritorno sembra sempre più probabile

La Citroen 2CV, prodotta dal dopoguerra fino al 1990 con uno stile quasi immutato, è stata per decenni la risposta francese al Maggiolino di Volkswagen, diventando una vera e propria icona dell’automobilismo popolare. Presentata nel 1948, la vettura della casa francese che adesso fa parte del gruppo Stellantis ha conquistato generazioni di automobilisti con la sua semplicità e versatilità.

Torna d’attualità la voce secondo cui ci sarà una nuova Citroen 2CV

Dopo la fine della produzione, il nome 2CV è rimasto inutilizzato, ma nuove voci suggeriscono un possibile ritorno. Sebbene a inizio anno Citroën abbia smentito l’ipotesi di una rinascita del modello per non sovrapporsi alla C3 elettrica, il magazine Auto Express rilancia l’idea, affermando che il progetto di una nuova Citroen 2CV sarebbe ancora sul tavolo come parte di una strategia più ampia che punta su design rétro e propulsioni moderne. La pressione competitiva potrebbe venire da Renault, che ha già annunciato il ritorno di due modelli storici, la R4 e la R5, in chiave 100% elettrica con la tecnologia E-Tech.

Per questo motivo, un noto artista digitale specializzato in design automobilistico è stato incaricato di immaginare una possibile nuova Citroen 2CV. Secondo fonti non ufficiali, la decisione finale sulla produzione non è ancora stata presa, ma ex dirigenti come Thierry Koskas e Pierre Leclercq hanno confermato che l’idea circola nei corridoi della casa francese. Un concept potrebbe anticipare la versione definitiva, ipotizzata per il 2028 o 2029.

Andrei Avarvarii, conosciuto per le sue creazioni grafiche dal gusto retrofuturistico, ha sviluppato una visione moderna della 2CV, mantenendone l’anima familiare ma reinterpretandola in chiave aerodinamica e attuale. Il progetto, puramente speculativo, unisce stile nostalgico e tecnologia contemporanea, cercando di rispettare lo spirito originale della vettura con un design originale, elementi distintivi e comfort moderno. Tuttavia, il rischio di fallire come accaduto con altri revival — come la New Beetle o la PT Cruiser — resta, soprattutto in un contesto dominato dalle auto elettriche. Vedremo se davvero ci sarà una nuova Citroen 2CV e se davvero il suo design assomiglierà a quello di questi render che vi mostriamo.