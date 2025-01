Citroën taglia le ali al ritorno della 2CV

In meno di 48 ore, la grande novità della settimana e cioè la rinascita della mitica Citroën 2CV ha avuto una risposta da Thierry Koskas. Il capo della casa francese ha smentito la notizia di un clamoroso ritorno nella gamma del suo marchio come rivale diretto di Renault 5. Koskas lo ha detto molto chiaramente in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa, sottolineando che “Preferiamo guardare avanti. Il nostro linguaggio di design è ora ben definito e chiaramente riconoscibile. Dobbiamo continuare a proiettare il marchio nel futuro”, aggiungendo che “Citroën è un marchio noto per infrangere i codici. Continueremo a proporre nuove forme e linee, nel pieno rispetto del nostro audace DNA.”

Niente da fare non ci sarà un ritorno sul mercato per la mitica Citroen 2CV

Ovviamente la notizia di una nuova Citroen 2CV aveva fatto parlare molto in tutto il mondo come testimoniano i numerosi render apparsi sul web ad ipotizzare quello che sarebbe potuto essere il suo stile. Purtroppo però come anticipato dal numero uno di Citroen questo gradito ritorno non si verificherà.

La notizia del possibile ritorno della leggendaria Citroën 2CV ha suscitato grande interesse, dato che si tratta di un’icona automobilistica che ha avuto un ruolo di primo piano per molto tempo. Ricordiamo infine che al Salone di Francoforte del 2009, Citroën presentò la concept car REVOLTe, che entusiasmò i partecipanti con il suo evidente omaggio alla 2CV. Con una lunghezza di soli 3,6 metri, il modello fu poi battezzato DS 2. Poi successivamente dalla Germania era trapelata la voce di una sua possibile commercializzazione già nel 2014, ma alla fine nemmeno in quel caso il ritorno si concretizzò.