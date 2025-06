Citroën lancia gli “Unique Days”: offerte straordinarie per tutto il mese di giugno

Citroën ha lanciato gli “Unique Days”, una iniziativa straordinaria fino al 30 giugno 2025, per esaltare i modelli della sua gamma e offrire condizioni d’acquisto eccezionali nel mercato auto del nostro paese. Con una quota di mercato del 4,1 per cento e una crescita del 0,2 per cento nei privati rispetto al 2024, Citroën sta consolidando la sua posizione nel segmento C in Italia grazie al successo dei modelli Nuova C4, Nuova C4X e Nuovo SUV C5 Aircross, che hanno contribuito a un inizio d’anno brillante.

Durante gli “Unique Days”, Citroën propone offerte economiche particolarmente vantaggiose. La Nuova C4 Hybrid YOU, crossover del segmento C con tecnologia MHEV e cambio automatico, è disponibile al prezzo speciale di 19.900 euro. Inoltre, per le ultime disponibilità di C4 e C4X, il risparmio per il cliente può raggiungere fino a 8.000 euro. Anche il SUV C5 Aircross nella versione Diesel MAX è incluso nella promozione, con un prezzo di partenza di 29.050 euro e vantaggi che arrivano fino a 11 mila euro. Queste condizioni rendono l’iniziativa un’opportunità unica per accedere a modelli tecnologicamente avanzati a costi fortemente competitivi.

Grazie alla formula finanziaria Simply Drive con anticipo zero, è possibile ottenere la Nuova C4 con un canone mensile più conveniente rispetto a quello di Nuova Citroën C3 e del Nuovo SUV C3 Aircross, con un risparmio fino a 40 euro al mese e il vantaggio della pronta consegna. L’iniziativa “Unique Days” è rivolta sia ai clienti privati sia alle aziende, offrendo condizioni vantaggiose per un’ampia platea. Si tratta di un’opportunità ideale per avvicinarsi alla gamma della casa automobilistica francese, apprezzata per innovazione, comfort e stile distintivo, con proposte pensate per rispondere alle moderne esigenze di mobilità e guardare con fiducia alle sfide del futuro.