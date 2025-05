Oltre la nuova C5 Aircross: il CEO Citroen rivela un futuro tra elettrico e flessibilità

Nel suggestivo scenario del Palais de Tokyo, nel cuore pulsante di Parigi, Citroen ha svelato ufficialmente la nuova generazione della C5 Aircross. Si tratta di un modello strategico per il brand francese, che lo posiziona come ammiraglia della gamma SUV, con proporzioni più generose e contenuti tecnologici all’avanguardia rispetto ai recenti lanci del marchio.

Basata sull’architettura modulare STLA Medium del gruppo Stellantis, la nuova C5 Aircross rappresenta un SUV acclamato soprattutto per la possibilità “multienergia”, disponibile in versioni mild hybrid a 48V, ibrida plug-in con autonomia elettrica dichiarata fino a 85 km WLTP e due varianti 100% elettriche.

Nonostante le difficoltà che stanno rallentando la diffusione dei veicoli completamente elettrici, come ammesso anche dal CEO Thierry Koskas, Citroen conferma la sua fiducia nel percorso a zero emissioni: “Continueremo a investire nell’elettrico, anche se alcuni mercati restano complessi”.

Sul fronte dei prezzi, il posizionamento sarà più alto rispetto a C3 e C3 Aircross, ma comunque competitivo. Il direttore prodotto Caroline Malléus ha precisato che il listino della nuova C5 Aircross non supererà quello attuale, che in Italia parte da 36.900 euro per la versione ibrida.

Sempre basandoci sulle parole arrivate direttamente da Citroen, non c’è ancora nessuna novità in vista per sette posti, motori diesel o trazione integrale. La priorità, infatti, va a soluzioni ibride ed elettriche. L’ipotesi di una versione 4×4, comunque tecnicamente possibile, sarà valutata in base alla domanda del mercato.

Citroen non ha in programma tecnologie EREV (Extended Range EV), puntando invece su modelli a batteria sempre più efficienti, come la futura C3 elettrica con 200 km di autonomia, in arrivo a giugno.

Quanto a voci su una possibile erede elettrica della mitica 2CV, Citroen (purtroppo, potremmo dire) frena gli entusiasmi: “Al momento, nessun progetto concreto in cantiere”. L’Ami, invece, rimane il riferimento per la mobilità urbana ultra-compatta, recentemente rinfrescata nel design e ancora apprezzata in tutta Europa per la sua originalità e semplicità.