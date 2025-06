Chrysler, adesso può accadere di tutto: sperimentare per non morire

Chrysler si prepara a voltare pagina, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga e affascinante storia. A dichiararlo è Ralph Gilles, responsabile del design di Stellantis, in un’intervista ad Automotive News durante le celebrazioni per il centenario della storica casa automobilistica americana.

Con alle spalle un secolo di evoluzione e innovazione, il brand si trova oggi a un bivio strategico. “È giunto il momento di cambiare rotta”, ha affermato Gilles, aggiungendo che il marchio sperimenterà nuove strade per riconquistare centralità nel mercato. Attualmente, Chrysler propone un solo modello nei concessionari, il minivan Pacifica, ma le ambizioni future sono ben più ampie.

Il dirigente Stellantis ha sottolineato che l’obiettivo è attrarre nuovi clienti, soprattutto quelli che attualmente scelgono altri marchi concorrenti. In questo contesto, Chrysler dovrà riscoprire la sua identità, diventando una proposta appetibile e innovativa per una nuova fascia di utenti. Fino a poco tempo fa, era previsto che Chrysler si trasformasse in un marchio esclusivamente elettrico entro il 2028. Tuttavia, i piani sembrano essere in fase di revisione.

Lo sviluppo di un SUV elettrico di medie dimensioni, basato sulla piattaforma STLA Large (la stessa della Jeep Wagoneer S), avrebbe dovuto debuttare nel 2025, ma il progetto è stato sospeso all’inizio dell’anno, lasciando incertezza sul suo futuro. Nel frattempo, l’unico veicolo attualmente in produzione, la Pacifica, riceverà un aggiornamento nel 2026.

Secondo Chris Feuell, CEO di Chrysler, il futuro del marchio sarà multi-energia, con proposte che integreranno motori a combustione interna, ibridi plug-in (anche chiamati PHEV) ed elettrici a batteria, per rispondere a un mercato sempre più frammentato ed esigente.

Alla luce di tutto ciò, il valore percepito resterà il cuore dell’identità Chrysler. “Voglio che Chrysler torni a rappresentare un’alternativa elegante, credibile e conveniente nel panorama automobilistico moderno”, ha concluso Gilles. L’imperativo della prossima “generazione creativa” del brand non resta che quello di sperimentare a caccia di una rinascita convincente.