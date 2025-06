Fiat: il suo distributore ufficiale in Tunisia dona 233 veicoli al Ministero della Salute

Italcar Tunisie, distributore ufficiale del marchio Fiat, ha consegnato al Ministero della Salute tunisino una flotta di 233 veicoli nell’ambito del programma nazionale “El Saha Aziza”. Tra i mezzi donati figurano furgoni Fiat Ducato, ambulanze attrezzate, minibus e veicoli Doblò Combi, destinati a potenziare i servizi sanitari mobili. Questi veicoli saranno impiegati dalle squadre dedicate alla raccolta di campioni biologici e alle campagne di vaccinazione, contribuendo a migliorare la copertura sanitaria.

L’obiettivo principale di Fiat e del suo distributore è garantire un accesso più efficiente e capillare alle cure mediche, in particolare nelle aree rurali e meno servite del Paese, rafforzando così l’assistenza sanitaria pubblica e supportando la salute delle comunità più vulnerabili. Questa importante iniziativa rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del trasporto medico in Tunisia. Alla cerimonia di consegna dei veicoli Fiat hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Salute tunisino, Dott. Moustafa Ferjani, e l’Ambasciatore dell’Unione Europea in Tunisia, Giuseppe Berone. Come sottolineato durante l’evento, investire nella mobilità significa investire nella salute dei cittadini: i veicoli contribuiranno a raggiungere i pazienti più rapidamente, a distribuire farmaci e vaccini in modo più efficiente e a costruire un’infrastruttura sanitaria sostenibile sul territorio.

Il Gruppo Stellantis, proprietario del marchio Fiat, sottolinea il suo impegno nella trasformazione della mobilità nella regione del Medio Oriente e dell’Africa. “Questo è un esempio di come la motorizzazione moderna possa essere al servizio delle persone e migliorare realmente la qualità della vita, soprattutto dove ogni minuto conta e l’accesso a un medico può essere difficile”, sottolinea Stellantis Middle East & Africa nella sua dichiarazione.