Fiat Ducato 2026 debutta in Brasile

Fiat, leader nelle vendite sul mercato brasiliano, è un punto di riferimento nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. L’anno scorso è stato il leader tra i furgoni più venduti nel Paese con una quota del 37%, offrendo come differenziale una linea completa di prodotti pensati per soddisfare le esigenze dei clienti, con la rete più grande del Brasile corrispondente a più di 230 concessionari che servono la linea Professional.

Per Fiat Ducato 2026 un nuovo motore, un design migliorato e più elementi di comfort e produttività

Proseguendo nella costante crescita ed evoluzione di Fiat nel segmento, il nuovo Ducato arriva sul mercato nella gamma 2026 ricco di novità che rendono il modello più efficiente, economico e versatile, tra cui nuove motorizzazioni, design migliorato e maggiori dotazioni di comfort e produttività.

Il Ducato è ora equipaggiato con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, che eroga 140 CV e 350 Nm di coppia. Con il nuovo allestimento, il modello è più economico dell’8%, con 10,8 km/l in città e 10,4 km/l in autostrada, il che riduce ulteriormente i costi di gestione del modello, un fattore determinante in questo segmento. In questo modo, garantisce il massimo delle prestazioni, della produttività, della robustezza e della sicurezza, offrendo anche assistenza alla partenza in salita, controllo della stabilità e riduzione del livello di rumorosità con il nuovo motore.

Per quanto riguarda il design esterno, il Ducato riceve un paraurti ridisegnato, un nuovo specchietto retrovisore e un nuovo coprimozzo. Con il nuovo colore Carbon Black, il modello può essere verniciato in tre varianti, oltre a Grigio Artense Silver e Bachisa White. L’abitacolo è dotato di un nuovo volante con sterzo elettrico, che offre maggiore comfort e produttività, nonché di un nuovo quadro strumenti, di una nuova radio BT da 5” e di un nuovo pannello della portiera.

Grazie alla connettività tramite Fiat Connect////Me, numerose funzionalità agevolano e semplificano diverse tipologie di attività attraverso una soluzione integrata di telemetria e tracciamento per il controllo e la gestione del Ducato. Le opzioni sono: assistenza nel recupero del veicolo in caso di furto, geolocalizzazione e routing, sistema di segnalazione personalizzato, call center attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e programmazione online dell’ispezione. Tutti questi servizi sono offerti gratuitamente per 12 mesi.

Versatile, il modello mantiene un ottimo volume di 11,5 m e 13 m cubi di carico, porte posteriori con apertura a 270º, apertura delle porte laterali. Inoltre, sono disponibili più di 8 configurazioni di trasformazione approvate dalla fabbrica, che consentono l’uso come minibus, ambulanza, veicolo refrigerato, trasporto di persone in sedia a rotelle, camper e altro ancora.

I clienti del Fiat Ducato e dell’intera gamma di veicoli commerciali Fiat possono usufruire dei vantaggi esclusivi di Fiat Professional, il più grande programma rivolto ai clienti professionali in Brasile. Con 233 concessionari distribuiti su tutto il territorio nazionale, Fiat Professional offre la più ampia copertura di rete per i professionisti, garantendo supporto e assistenza all’avanguardia.

Con servizi esclusivi e imprescindibili per chi usa il proprio mezzo come strumento di lavoro, tra cui un servizio prioritario sia nella vendita che nella consegna e nel post-vendita. Con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, il marchio ha sviluppato Express Lane Professional, un processo semplificato con tecnici altamente qualificati per eseguire gli interventi in tempi ottimizzati. Il programma garantisce inoltre la disponibilità al 100% dei pezzi di ricambio, assicurando che la manutenzione venga completata entro due ore, offrendo rapidità ed efficienza in tutte le fasi del servizio.