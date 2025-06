Nuova DS N°8 inizia il suo viaggio elettrico

La nuova DS N°8 incarna l’arte francese del viaggio nella sua massima espressione. Con interni progettati per un’eleganza rilassata e prestazioni di guida confortevoli, il nuovo modello di punta del marchio premium parigino del Gruppo Stellantis rende ogni chilometro un’esperienza di relax. Il nuovo N°8 ha iniziato la fase successiva del suo viaggio. Dopo la presentazione statica, il nuovo modello di punta di DS Automobiles ha ora dimostrato per la prima volta le sue straordinarie qualità dinamiche. L’elegante SUV coupé eleva l’arte del viaggio alla francese a un nuovo livello. Affidandosi costantemente ed esclusivamente a motori 100% elettrici, l’elegante marchio del Gruppo Stellantis sottolinea il suo impegno per l’elettromobilità.

Per la prima volta su strada: debutta la DS N°8 100% elettrica con un’autonomia fino a 750 chilometri

Nella versione base con pacco batterie di grandi dimensioni (Long Range), il nuovo N°8 raggiunge un’autonomia combinata fino a 750 chilometri. Anche la capacità di percorrere lunghe distanze è stata enfatizzata: in autostrada, a una velocità costante di 120 km/h, l’autonomia supera i 500 chilometri. Sono disponibili tre livelli di potenza. Con 169 kW (230 CV) e 180 kW (245 CV), il nuovo DS N°8 si affida alla trazione anteriore. La versione top di gamma, da 257 kW (350 CV), raggiunge la trazione integrale grazie a due motori elettrici su entrambi gli assi.

“DS Automobiles promuove costantemente l’elettrificazione. Il nuovo N°8 rappresenta una mobilità sostenibile ma al tempo stesso confortevole, nello stile dell’arte del viaggiare alla francese”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

La nuova DS N°8 offre la possibilità di scegliere tra due pacchi batteria, prodotti presso la Giga-Factory ACC di Billy-Berclau/Douvrin, nel nord della Francia. Stellantis è uno dei fondatori e principali azionisti di questa joint venture. La batteria standard offre una capacità utile (netta) di 73,7 kWh ed è riservata al modello da 169 kW. La sua autonomia arriva fino a 550 chilometri.

Le altre due varianti sono dotate di una batteria a lunga autonomia con una capacità netta di 97,2 kWh. In combinazione con il sistema di trazione integrale da 180 kW, questa soluzione consente un’autonomia fino a 750 chilometri. Il modello top di gamma, con una potenza di 276 kW (350 CV) e trazione integrale, offre un’autonomia fino a 688 chilometri.

Sebbene il SUV coupé sia ​​più adatto a viaggi confortevoli che a una guida sportiva, colpisce comunque per la sua maneggevolezza superiore in tutte le condizioni stradali. I modelli a trazione anteriore accelerano da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi (versione da 191 kW) e 7,8 secondi (versione da 206 kW). Il modello top di gamma a trazione integrale completa questo sprint in soli 5,4 secondi. La velocità massima è limitata a 190 km/h per tutte le varianti di trazione.

La trazione integrale della DS N°8 è abbinata alla batteria a lunga autonomia ed è gestita elettronicamente in base al programma di guida selezionato. In modalità ECO, vengono azionate solo le ruote anteriori per ottimizzare l’autonomia, tranne quando è richiesta una potenza estrema (kickdown). In modalità NORMAL, entrambi i motori elettrici garantiscono una trazione ottimale in partenza, con la trazione posteriore disinserita tra 15 e 140 km/h. In caso di riduzione dell’aderenza, il sistema torna automaticamente alla trazione integrale. La trazione integrale permanente è disponibile nelle modalità SPORT e AWD. In modalità SPORT, il controllo della trazione privilegia le prestazioni ottimali, mentre in modalità AWD, la massima trazione è fondamentale.

DS N°8 è dotata di serie del sistema di sospensioni DS Active Scan. Il sistema analizza le condizioni stradali utilizzando una telecamera montata sulla parte superiore del parabrezza, quattro sensori di posizione e tre accelerometri. In pochi millisecondi, il sistema di sospensioni DS Active Scan regola l’effetto di smorzamento degli ammortizzatori, adattando l’effetto di smorzamento su ogni ruota in base alle condizioni della strada. Questa tecnologia conferisce alla nuova DS N°8 un comportamento estremamente sicuro e un elevato livello di comfort.

DS N°8 offre un’esperienza di guida unica. Gli interni offrono comfort, serenità e lusso in perfetto stile parigino. La plancia segue il concetto di “design senza soluzione di continuità”, con l’integrazione visiva di impianto audio, bocchette di ventilazione e luci. Questo minimalismo stilistico coniuga un’elevata artigianalità con tecnologie all’avanguardia.

I sedili presentano un design elegante con poggiatesta integrati. L’utilizzo di schiuma ad alta densità nei rivestimenti e di imbottiture laterali regolabili completa il comfort di seduta. I sedili sono dotati di funzioni di massaggio, raffreddamento e riscaldamento. Gli scaldacollo DS sui sedili anteriori aumentano il comfort termico con bocchette di ventilazione dedicate nella zona del collo.

Anche i passeggeri posteriori godono di un generoso spazio, con 84 centimetri di altezza libera e schienali reclinabili fino a 30 gradi. I sedili posteriori frazionabili 40/20/40 offrono funzioni di raffreddamento e riscaldamento sia per la seduta che per lo schienale.

I passeggeri a bordo della nuova DS N°8 godono di un’esperienza di guida particolarmente silenziosa, grazie all’aerodinamica sofisticata, al potente impianto di climatizzazione e all’isolamento acustico completo. I parabrezza acustici da 4,96 mm di spessore e gli speciali pannelli fonoassorbenti da 10 mm di spessore sui montanti A e B garantiscono una significativa riduzione del rumore. Inoltre, sulle porte anteriori e posteriori sono presenti vetri acusticamente ottimizzati (ciascuno con uno spessore di 3,96 mm). Una barriera di tenuta a triplo strato nella zona posteriore e nella parte superiore delle porte posteriori completa l’efficace isolamento acustico.

Tra i tratti distintivi inconfondibili di DS Automobiles figurano gli inserti in rilievo Clous de Paris sul volante e sulle bocchette di ventilazione e, a seconda della versione, il ricamo di perle su cruscotto e braccioli. A seconda del modello, i rivestimenti dei sedili in pelle nappa effetto cinturino di orologio contribuiscono all’arte del viaggio tipica di DS Automobiles.

Particolarmente piacevole nella stagione fredda: la nuova DS N°8 offre una funzione di preriscaldamento dell’abitacolo, programmabile prima della partenza tramite il display centrale o l’applicazione per smartphone MyDS. Questa funzione può essere programmata con diversi giorni di anticipo. Inoltre, massimizza l’autonomia, riducendo, tra l’altro, il consumo di energia del climatizzatore e portando la batteria alla temperatura di esercizio ottimale.