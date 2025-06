Jeep, Universal Pictures e Amblin Entertainment continuano la loro partnership per  “Jurassic World Rebirth”

Jeep rinnova la collaborazione con Universal Pictures e Amblin Entertainment per celebrare l’uscita del nuovo capitolo cinematografico, “Jurassic World Rebirth”, in arrivo nelle sale di tutto il mondo il 2 luglio. La saga di Jurassic World, che ha appassionato milioni di spettatori per oltre trent’anni, ha incassato globalmente più di 6 miliardi di dollari.

La campagna promozionale legata al film prevede uno spot completo diffuso sui canali social Jeep, una versione televisiva da 30 secondi (Tier I), adattamenti per il Tier II, contenuti esclusivi dietro le quinte sui social, materiale dedicato per le concessionarie e iniziative pubblicitarie out-of-home. Il tour promozionale è partito a Città del Messico, durante il CCXP, dove una Jeep Wrangler 4xe ha fatto la sua comparsa sul palco. La stessa vettura sarà anche presente sul red carpet della première americana del film a New York, prevista per il 23 giugno, rafforzando ulteriormente il legame tra il marchio e l’universo giurassico.

Lo spot pubblicitario del marchio Jeep celebra l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali dell’evento cinematografico

“La nostra partnership di lunga data con Universal Pictures coinvolge due marchi iconici, ricchi di avventura, emozioni e possibilità: il marchio Jeep e la saga cinematografica di Jurassic Park”, ha dichiarato Olivier Francois, CMO globale di Stellantis. “L’ispirazione per il nostro spot è nata prendendo i criteri della Jeep Trail Rated, tra cui manovrabilità, guado, trazione, articolazione e altezza da terra, e aggiungendone un sesto, rendendo la Jeep Wrangler Jurassic Trail Rated, ovvero dotata di tutte le capacità per affrontare il mondo di Jurassic Park”.

“Proprio come i film di Jurassic Park, il marchio Jeep è una leggenda assoluta”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “Quando i dinosauri sono in libertà e l’avventura chiama, servono grandi capacità – e diciamoci la verità, niente affronta le frontiere più feroci di una Jeep 4×4, perché nessun altro veicolo è adatto a Jurassic Park.”

Lo spot mostra la Jeep Wrangler messa alla prova in natura da un pilota incaricato di guidare un Velociraptor, un Tirannosauro, uno Spinosauro, un Compsognathus, un Titanosauro, un Quetzalcoatlus e un cucciolo di Aquilops. Lo spot presenta sette specie di dinosauri, il numero più alto e la più ampia gamma di dinosauri che gli spettatori abbiano mai visto in uno spot cinematografico Jurassic Park in co-branding con Jeep.

I dinosauri dello spot sono stati creati da Industrial Light & Magic (ILM), la stessa azienda che crea i dinosauri per i film. Il marchio Jeep e la serie cinematografica Jurassic Park hanno una storia comune che dura nel tempo. Nel 2018, prima dell’uscita di “Jurassic World: Il regno distrutto”, il marchio Jeep ha lanciato uno spot di 60 secondi durante il Big Game che rendeva omaggio all’iconica scena di “Jurassic Park” con la Jeep Wrangler. Le aziende hanno nuovamente unito le forze nel 2022 per ” Jurassic World Dominion “.

Lo spot è stato diretto da Jeff Tomsic con la casa di produzione Community Films. La campagna del marchio Jeep è stata creata in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria di Chicago Highdive. Quest’estate, tre anni dopo la conclusione della trilogia di Jurassic World, con incassi globali superiori a 1 miliardo di dollari per ogni film, la longeva serie Jurassic si evolve in una nuova, ingegnosa direzione con “Jurassic World Rebirth”.

Con l’iconica superstar d’azione Scarlett Johansson, il candidato agli Emmy e ai SAG Jonathan Bailey e il due volte premio Oscar Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco d’azione vede una squadra di recupero raggiungere il luogo più pericoloso della Terra, un’isola-centro di ricerca per il Jurassic Park originale, abitata dai dinosauri peggiori tra i peggiori.

Con la partecipazione anche delle acclamate star internazionali Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo, il film è diretto dal dinamico visualist Gareth Edwards (“Rogue One: A Star Wars Story”) da una sceneggiatura dello sceneggiatore originale di “Jurassic Park” David Koepp. Cinque anni dopo gli eventi di “Jurassic World Dominion”, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di terra, mare e aria all’interno di quella biosfera tropicale custodiscono, nel loro DNA, la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

La candidata all’Oscar Johansson interpreta l’esperta di operazioni sotto copertura Zora Bennett, incaricata di guidare una squadra qualificata in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico. Quando l’operazione di Zora si incrocia con quella di una famiglia di civili la cui spedizione in barca è stata capovolta da dinosauri acquatici predatori, si ritrovano tutti bloccati su un’isola proibita che un tempo ospitava un centro di ricerca segreto per Jurassic Park. Lì, in un territorio popolato da dinosauri di specie molto diverse, si trovano faccia a faccia con una scoperta sinistra e scioccante che è stata nascosta al mondo per decenni.

Ali è Duncan Kincaid, il membro più fidato del team di Zora; il vincitore del premio Critics Choice e dell’Olivier Award Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; Il candidato agli Emmy Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) interpreta Martin Krebs, rappresentante di Big Pharma, mentre Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Assassinio sull’Orient Express) interpreta Reuben Delgado, padre di una famiglia di civili naufragati.

Il cast include Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty) e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) nei panni della famiglia di Reuben. Il film vede inoltre la partecipazione, nel ruolo di membri dell’equipaggio di Zora e Krebs, di Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) ed Ed Skrein (Deadpool).

Una produzione Amblin Entertainment, “Jurassic World Rebirth” è diretto dal vincitore del BAFTA Edwards da una sceneggiatura di Koepp (War of the Worlds), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto dal candidato all’Oscar Frank Marshall e da Patrick Crowley, entrambi produttori storici del franchise di Jurassic Park e del blockbuster della scorsa estate, Twisters. I produttori esecutivi del film sono Steven Spielberg e Denis Stewart. Dunque Jeep è ancora una volta a fianco della saga.