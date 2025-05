In arrivo entro l’estate la nuova Lancia Ypsilon HF

La gamma della Nuova Lancia Ypsilon si arricchisce con due importanti novità: l’arrivo imminente della Ypsilon HF, versione stradale ad alte prestazioni, e il debutto dell’allestimento sportivo Ypsilon HF Line, presentato oggi. Questi nuovi modelli segnano un’evoluzione strategica per il brand, che rafforza il suo doppio posizionamento: eleganza e comfort con le versioni Ypsilon e LX; sportività e visione futuristica, anche 100% elettrica, con le varianti HF. Entrambe le novità saranno disponibili entro l’estate e mirano a conquistare un pubblico attento al design, alle prestazioni e alla sostenibilità, rilanciando con forza il carattere distintivo di Lancia.

La nuova Lancia Ypsilon HF Line si distingue per un design audace e immediatamente riconoscibile. Il paraurti anteriore scolpito valorizza il logo HF, mentre i cerchi in lega da 17” ne sottolineano la sportività. All’interno, i sedili con cuciture arancioni richiamano le iconiche trame sportive, accompagnati da un volante in pelle traforata con logo HF e rivestimenti blu elettrico ispirati alle competizioni. Il doppio schermo da 10.25” con grafica S.A.L.A. HF offre un’interfaccia infotainment sportiva, completata da dettagli scuri e pedaliera in alluminio. Tra le dotazioni: keyless entry, guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio e tre colori disponibili.

La nuova Lancia Ypsilon HF Line è equipaggiata con un moderno motore ibrido 1.2 litri da 110 CV (81 kW), tecnologia 48V a 3 cilindri e cambio automatico, ridefinendo la sportività urbana con un’identità unica. Torna protagonista il logo HF, storico simbolo delle Lancia ad alte prestazioni nato nel 1960, ora rivisitato in chiave contemporanea. Il nuovo emblema mantiene l’acronimo HF e l’elefante iconico, semplificando linee e forme per esprimere innovazione, premiumness e italianità, con colori ispirati alla Fulvia Coupé del 1966 e l’inclinazione delle lettere che richiama la Lancia Delta anni ’90, evocando velocità e radicalità.

Il nuovo logo HF sarà protagonista anche a fine giugno con il debutto della Lancia Ypsilon HF, la versione 100% elettrica da 280 CV che incarna la sportività secondo Lancia. Capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, questa versione si ispira alle Lancia più radicali del passato, con un assetto ribassato e carreggiata allargata. Equipaggiata con differenziale Torsen e impianto frenante Alcon Motorsport, la Ypsilon HF si posiziona ai vertici della categoria per prestazioni e dinamismo.

Il logo HF fece il suo debutto nel 1960 al Salone dell’Automobile di Ginevra, quando un gruppo di appassionati proprietari di Lancia fondò il club “Lancia Hi-Fi” (High-Fidelity), riservato ai clienti più fedeli, ossia a chi aveva acquistato almeno sei vetture nuove. Successivamente, il logo divenne simbolo della HF Squadra Corse Lancia, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio insieme a piloti e appassionati, segnando molte vittorie del marchio. Il logo storico presenta le lettere maiuscole HF bianche su sfondo nero, quattro elefantini rossi in corsa e la scritta SQUADRA CORSE bianca su fondo rosso. L’elefantino, scelto come portafortuna, simboleggia forza e prestazioni inarrestabili.