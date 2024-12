Nuova Lancia Ypsilon ha concluso a Torino il suo roadshow

Il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon si è concluso con grande successo, completando l’ultima tappa di un viaggio che ha portato la vettura a sfilare con stile ed eleganza attraverso le strade delle più importanti città italiane. Per un intero mese, la Nuova Ypsilon è stata protagonista di un itinerario emozionante che ha toccato alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi di Torino, Milano, Roma e Napoli.

La flotta, composta da dieci modelli con motorizzazioni ibride ed elettriche, ha fatto ritorno a Milano prima di rientrare definitivamente nel capoluogo piemontese. Torino, culla storica del marchio, è la città dove Vincenzo Lancia diede vita alla sua impresa nel lontano 1906, gettando le basi di un’eredità automobilistica che vive ancora oggi. L’anima di oltre un secolo di storia trova una nuova espressione nella Nuova Ypsilon, un’auto progettata, sviluppata e disegnata con maestria presso il Centro Stile Lancia, situato proprio nella città sabauda. Questo legame con le radici storiche del marchio aggiunge ulteriore significato al viaggio, rendendo omaggio alla tradizione e all’innovazione che caratterizzano la visione di Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon, con il suo design elegante e il fascino moderno, rappresenta in modo ideale l’essenza e i valori della città di Torino, sottolineando il legame profondo che la unisce al capoluogo piemontese. Questo modello, concepito per trasmettere raffinatezza e stile, è partito da Torino a metà novembre per intraprendere un viaggio che l’ha portata a esplorare altre città italiane, prima di fare il suo trionfale ritorno a casa. Nei giorni 18, 19 e 20 dicembre, la Nuova Ypsilon ha nuovamente attraversato le strade e le piazze simbolo di Torino, animando il salotto più esclusivo del Paese.

Durante questa tappa finale, la vettura ha sfilato lungo i maestosi viali alberati del centro cittadino, le eleganti vie storiche del Quadrilatero Romano, circondate da edifici di grande valore architettonico, e le piazze più iconiche di Torino, come Piazza San Carlo e Piazza Vittorio. Questo roadshow ha messo in evidenza le qualità distintive della Nuova Ypsilon, un’auto che si distingue per la sua maneggevolezza e la sua versatilità, rendendola ideale per ogni tipo di spostamento. Nel cielo invernale di Torino, le luci natalizie hanno celebrato il ritorno della vettura, che ha reso ancora più magica l’atmosfera della città.

Il brand Lancia invita tutti gli appassionati e i potenziali clienti a visitare una delle 160 Case Lancia distribuite sul territorio italiano. Questi esclusivi showroom, che riflettono la nuova identità aziendale del marchio, offrono un’esperienza di acquisto unica e raffinata. Qui, i visitatori possono vivere una vera e propria customer experience premium, con la possibilità di effettuare test drive emozionanti su strada per apprezzare le straordinarie qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni della Nuova Ypsilon.

Durante la visita, è possibile esplorare tutta la gamma della nuova vettura, disponibile in diverse versioni, tra cui Ypsilon, LX e Cassina, con configurazioni sia elettriche che ibride. Inoltre, i concessionari offrono un’opportunità imperdibile per approfittare di un’allettante offerta finanziaria, valida fino al 31 dicembre. In particolare, con una rata mensile di 200€ per 48 mesi, i clienti possono mettersi al volante della Nuova Lancia Ypsilon Ibrida, mentre l’offerta per la Nuova Ypsilon Elettrica prevede una rata di 200€ per 36 mesi. È importante sottolineare che, in entrambi i casi, il primo pagamento sarà posticipato di 90 giorni. Al termine del finanziamento, i clienti avranno la possibilità di scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha commentato con grande emozione: “Concludere il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon proprio nella nostra città, Torino, ha rappresentato per noi un momento ricco di significato e forte emotività. È qui che tutto è iniziato, ben 118 anni fa, in una città che porta con sé una tradizione e una storia uniche. Torino è la nostra casa e lo sarà per sempre. In questa città, infatti, si trovano il nostro Centro Stile, dove ogni nuova idea prende forma, e la sede del nostro quartier generale, che guida il nostro percorso verso il futuro. Dopo aver attraversato le principali città italiane, portando la Nuova Lancia Ypsilon alla scoperta dei luoghi più belli del Paese, riportarla nelle strade di Torino è stato un modo speciale per omaggiare le nostre origini e il legame profondo che ci unisce a questa terra, simbolo di eccellenza nel “saper fare” italiano.”