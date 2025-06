70 anni di Fiat 600: l’iconica vettura protagonista alla 1000 Miglia

FIAT parteciperà all’edizione 2025 della 1000 Miglia per celebrare i 70 anni della mitica Fiat 600, nata nel 1955. Insieme all’esemplare storico, una rara Fiat 600 azzurra della prima serie conservata presso il Centro Storico Fiat di Torino, sfileranno anche le moderne “Support Car”: la nuova Fiat 600 Hybrid e l’Abarth 600e. Un’occasione per sottolineare il legame tra passato e futuro, tradizione e innovazione. L’auto storica sarà guidata da un equipaggio tutto al femminile: Laura Confalonieri, Vicedirettore di Ruoteclassiche, e Valentina Menassi, giornalista de Il Giornale, entrambe appassionate conoscitrici del mondo automobilistico. La partecipazione alla corsa più bella del mondo assume per FIAT un valore simbolico, omaggiando un modello che ha segnato la storia della mobilità italiana. FIAT e Abarth riaffermano così il proprio ruolo di custodi di un patrimonio unico, rendendo omaggio alla Fiat 600 nel cuore della tradizione automobilistica italiana.

FIAT e Abarth sosterranno l’iconica Fiat 600 del 1955, che parteciperà alla 1000 Miglia con un equipaggio tutto al femminile

La Fiat 600 è un pezzo di storia e un simbolo dell’ambizione dell’Italia del dopoguerra di mobilitare la nazione, completando e superando infine l’amata 500 “Topolino”. La sua presenza in gara rende anche omaggio a Dante Giacosa, il più celebre designer FIAT, la cui nascita ricorrerà nel 2025. Giacosa ha lasciato un segno indelebile nella storia automobilistica italiana con modelli iconici come la Topolino, la 600 e la 500, veicoli che hanno contribuito a rendere la mobilità un diritto accessibile a tutti.

La 600 Hybrid, dotata di un propulsore ibrido fluido ed efficiente, alimentato dal nuovo motore turbocompresso T-gen3 e abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione, offre un’esperienza di guida divertente e confortevole.

Progettata come un vero upgrade italiano, migliora la vita di tutti i giorni grazie a un maggiore comfort, con cinque porte e posti a sedere per cinque passeggeri; una maggiore funzionalità, con un ampio bagagliaio da 385 litri e ulteriori 15 litri di spazio all’interno dell’abitacolo; e un benessere elevato, grazie all’illuminazione ambientale con cromoterapia e a un sedile massaggiante integrato che ridefinisce il significato di comfort di viaggio. Con consumi di carburante pari a soli 4,8 litri per 100 chilometri, la 600 dimostra che stile ed efficienza possono andare di pari passo.

Nel frattempo, il marchio Abarth schiererà la 600e, l’Abarth più potente di sempre. L’esclusivo modello 600e Scorpionissima fungerà da “Support Car” per la storica Fiat 600 durante l’evento, simboleggiando un’evoluzione senza soluzione di continuità dalle prime auto da corsa di Carlo Abarth a una nuova era di innovazione elettrica ad alte prestazioni.

Più di una semplice auto ad alte prestazioni – con 280 CV, un motore elettrico da 207 kW e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi – l’Abarth 600e incarna davvero un ritorno al DNA competitivo del marchio: un prodotto del trasferimento tecnologico avanzato di Stellantis Motorsport e dell’esperienza ingegneristica di Abarth.

La 43a edizione della 1000 Miglia, la leggendaria gara di regolarità per auto d’epoca, si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025, con oltre 400 veicoli che percorreranno il classico percorso Brescia-Roma-Brescia. Quest’anno, l’evento adotta un percorso a “otto”, ispirato alle prime dodici edizioni della gara di velocità originale, evocando le radici di una leggenda del motorsport italiano.