Fiat 600e ottiene i risultati a cinque stelle nell’ADAC Ecotest

La nuova Fiat 600e ha superato l’ADAC Ecotest con la valutazione complessiva più alta di cinque stelle. Durante questa revisione, l’Automobile Club determina il bilancio degli inquinanti della fonte energetica utilizzata. Ciò consente di confrontare oggettivamente i veicoli che richiedono elettricità con quelli che bruciano combustibili fossili.

Nell’ADAC Ecotest Fiat 600e ha ottenuto il massimo dei voti

La batteria agli ioni di litio della nuova Fiat 600e ha una capacità di 54 kWh. L’autonomia combinata della vettura a cinque porte arriva a 409 chilometri e nell’utilizzo esclusivamente urbano arriva addirittura a 604 chilometri (entrambe le misurazioni secondo il ciclo WLTP). Questi valori rendono la Fiat 600 Elettrica il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano che per gli spostamenti del fine settimana.

Il motore elettrico della Fiat 600e produce 115 kW (equivalenti a 156 CV). L’elevata coppia di 260 Newton metri è disponibile praticamente da fermo. Ciò rende la Fiat 600 Elettrica molto dinamica nelle accelerazioni da ferma. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima è di 150 km/h.

Nelle stazioni di ricarica adeguatamente attrezzate, la batteria di Fiat 600e può essere caricata dal 20 all’80 per cento in meno di mezz’ora con una ricarica rapida da 100 kW. La ricarica con 11 kW è possibile presso le stazioni di ricarica AC utilizzando il caricabatterie di bordo standard. La Fiat 600 è disponibile anche nella versione ibrida da 74 kW (100 CV) e con potenza di 100 kW (136 CV). Insomma una bella notizia per la vettura di Fiat che spera di entrare sempre più nel cuore dei clienti della casa torinese in tutta Europa.