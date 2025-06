Abarth 600e supera il primo test di resistenza in Svizzera

Dopo il debutto dell’Abarth 500e nel 2023 come prima Scorpione elettrica, ora è in arrivo la seconda: l’Abarth 600e. Questo modello rivoluzionario è frutto della collaborazione non solo degli esperti Abarth, ma anche degli ingegneri di Stellantis Motorsport. La vettura è disponibile presso i concessionari svizzeri in due versioni: l’Abarth 600e Turismo da 240 CV e l’edizione limitata “Scorpionissima” da 280 CV. Prodotta in soli 1.949 esemplari, la Scorpionissima Edition rende omaggio all’anno di fondazione del marchio. Yannick Lagger, Abarth Brand Director di Astara: “Siamo lieti di offrire ora l’Abarth 600e in Svizzera. Il nuovo modello rappresenta un passo importante per Abarth, poiché il suo spirito racing stabilisce un nuovo standard per le berline elettriche e per la sportività e l’elettrificazione delle city car.”

Il 27 maggio 2025, i primi rappresentanti dei media svizzeri hanno avuto l’opportunità di provare la nuova Abarth 600e presso lo Swiss Mediadrive

Il cuore della nuova Abarth 600e è il suo motore elettrico di nuova concezione. L’unità è stata testata al banco prova Formula E utilizzando un vero simulatore di pista. Inoltre, la Scorpionissima, con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,85 secondi, e la Turismo, con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,24 secondi, sono veloci e reattive su qualsiasi terreno. L’auto offre inoltre 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima autolimitata a 200 km/h con un’autonomia della batteria fino a 321 km (ciclo combinato WLTP), a seconda delle specifiche degli pneumatici.

Tra gli altri punti di forza della nuova Abarth 600e figurano i freni sviluppati in collaborazione con Alcon, derivati ​​dalla tecnologia racing. Inoltre, la nuova Abarth 600e è dotata del differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT, che offre un migliore controllo del veicolo, una migliore maneggevolezza, una maggiore trazione in curva e una maggiore sicurezza su fondi scivolosi. L’efficacia del differenziale autobloccante è supportata da pneumatici sviluppati appositamente per la nuova Abarth 600e Scorpionissima, basati sulla tecnologia della Formula E.

Sfruttando la loro esperienza nelle corse, gli esperti di Abarth Motorsport e Stellantis Motorsport hanno prestato particolare attenzione anche ad altri elementi chiave per garantire il successo di questo ambizioso progetto di veicolo elettrico. Hanno aumentato la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore che modifica il bilanciamento del rollio aumentando la rigidità complessiva della barra antirollio posteriore.

Il sistema di raffreddamento dell’Abarth 600e, dotato di una pompa del liquido di raffreddamento ad alte prestazioni, spinge i limiti di scarica della batteria, che potrebbero limitare le prestazioni della vettura. Infine, ma non meno importante, lo spirito racing si esprime anche nei sedili Sabelt, che garantiscono prestazioni, dinamismo e supporto al pilota.

Entrambe le versioni della nuova Abarth 600e sono dotate di tre modalità di guida. La modalità Turismo offre un’accelerazione più fluida e 110 kW di potenza per l’Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida divertente ed efficiente con una velocità massima limitata a 150 km/h.

Questa configurazione prevede anche una taratura sportiva dell’acceleratore, una taratura sportiva dello sterzo e una taratura ESP standard. Oltre a queste caratteristiche, la seconda modalità di guida, Scorpion Street, offre 150 kW di potenza per il modello Turismo e 170 kW per la Scorpionissima, con 345 Nm di coppia e una velocità massima limitata a 180 km/h.

La terza modalità di guida, Scorpion Track, include una taratura aggressiva dell’acceleratore, uno sterzo più sportivo e impostazioni ESP “divertenti”. La configurazione Scorpion Track è quella con cui Abarth si diverte di più, garantendo le massime prestazioni nelle giornate di gara con una velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza maggiore di 207 kW (280 CV) per l’Abarth 600e Scorpionissima e 175 kW (240 CV) per la versione Turismo.

Il design degli esterni è ispirato a due temi principali: il primo, ispirato al passato, interpreta il contrasto creato dal grande volume brutalmente spigoloso del radiatore anteriore dell’Abarth 850 TC, che le è valso il soprannome di “cassetta a nastro” e le conferisce un impatto decisamente sportivo ed emozionale. Il secondo tema ruota attorno a una geometria squadrata con una grafica decisa ispirata al mondo del gaming e del digitale, composta da linee inclinate incise sulle superfici che diventano una griglia nella presa d’aria. Questa logica di forme e finiture si ritrova anche sul paraurti posteriore, rafforzandone l’effetto.

Abarth ha scelto di distinguersi lavorando in particolare su quattro elementi: i paraurti anteriore e posteriore, lo spoiler e i cerchi. All’anteriore, ingegneri e designer hanno allungato la silhouette, accentuato il cosiddetto “shark nose” e migliorato le prestazioni aerodinamiche, conferendo al paraurti specifico un volume caratteristico e il lettering Abarth tridimensionale. La vista anteriore è anche il risultato di un assetto ribassato e di una carreggiata più larga, con ulteriori 30 mm all’anteriore e 25 mm al posteriore. Le forme fortemente spigolose dello spoiler aerodinamico e della valvola di scarico nel paraurti sono state testate in galleria del vento per migliorare le prestazioni della nuova Abarth 600e.

I cerchi in lega da 20 pollici diamantati sono un vero colpo d’occhio: i cerchi in lega a 5 razze sono progettati per richiamare la grafica stilizzata del pungiglione dello Scorpione e lasciano intravedere i freni e le pinze sportive tra le loro ampie fessure. Inoltre, il coprimozzo è ispirato alle monoscocca e presenta un moderno design sfaccettato. Lo scorpione elettrificato, che ha debuttato sull’Abarth 500e, caratterizza anche questo modello, esaltando diversi dettagli esterni: oltre ai loghi sui parafanghi e all’emblema Abarth sul cofano, il celebre scorpione appare sulla linea centrale, inciso nelle superfici nere dei paraurti anteriore e posteriore e dello spoiler. Oltre all’Abarth 600e Turismo, la Scorpionissima in edizione limitata presenterà un body kit nero lucido, una decalcomania laterale dedicata e pinze freno anteriori colorate.

L’Abarth 600e Turismo sarà disponibile nelle emozionanti colorazioni Acid Green (verde), un richiamo all’acido contenuto nel veleno, Antidote White (bianco), Shock Orange e Venom Black (nero); l’edizione limitata Scorpionissima sarà disponibile in Acid Green e nell’esclusivo Hypnotic Purple (viola), ispirato all’effetto ipnotico che si verifica dopo una foratura.