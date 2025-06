Alla 1000 Miglia il debutto dinamico della nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Fra i protagonisti della 43esima edizione della “rievocazione” della 1000 Miglia, in programma dal 17 al 21 giugno prossimi, ci sarà sicuramente Alfa Romeo coadiuvata da Stellantis Heritage. Accanto alle icone del passato a marchio Fiat, Maserati e appunto Alfa Romeo, il Costruttore del Biscione fissa il debutto su strada della nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

In questo modo la sportiva proposta in edizione limitata di soli 33 esemplari, già da tempo tutti venduti, si renderà protagonista di quello che è il primissimo debutto dinamico per questo modello. La 33 Stradale sarà una fra le moderne vetture del Biscione che prenderanno parte alla 1000 Miglia, accanto a questa il costruttore porterà su strada anche la nuova Junior Q4 Ibrida e l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport.

La prossima 1000 Miglia segnerà il debutto su strada dell’Alfa Romeo 33 Stradale

Il debutto su strada della nuova 33 Stradale coincide con un’edizione storica della gara, visto che quella in programma quest’anno coincide col 95esimo anno dalla ricorrenza relativa alla vittoria di Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti alla 1000 Miglia a bordo di una 6C 1750 del Costruttore del Biscione. Di conseguenza si fortifica il legame tra Alfa Romeo e la 1000 Miglia, portando ora in dote il debutto della nuova 33 Stradale.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale impegnata durante la prossima 1000 Miglia sarà condotta dal suo fortunato proprietario, potendo assicurare performance di tutto rispetto a garanzia di un modello divenuto già iconico nel parterre di modelli del Biscione. Il Costruttore del Biscione ci tiene anche a sottolineare che la nuova sportiva beneficia della realizzazione affidata alla Carrozzeria Touring Superleggera di Milano, proprio come la 1900 Super Sprint impegnata in gara fra le mani del team di Luna Rossa, capitanato da Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa, con la quale Alfa Romeo ha di recente annunciato una collaborazione.

Pare quindi scontato che quasi tutti i riflettori saranno puntati proprio sull’Alfa Romeo 33 Stradale. La sportiva può vantare l’adozione di un propulsore V6 da 3.0 litri di cilindrata, capace di oltre 620 cavalli di potenza, abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti con trazione posteriore e differenziale elettronico a slittamento limitato. La velocità massima è pari a 33 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi.