1000 Miglia 2025: Stellantis Heritage al fianco di Alfa Romeo, FIAT e Maserati

È ormai tutto pronto per la 43esima edizione della 1000 Miglia che si svolgerà dal 17 al 21 giugno prossimi, potendo contare su oltre 400 vetture d’epoca impegnate sul percorso Brescia-Roma-Brescia. Sotto l’egida proposta da Stellantis Heritage, alla prossima 1000 Miglia prenderanno parte anche tre esemplari a marchio Alfa Romeo, Fiat e Maserati.

Il percorso di circa 1.900 chilometri complessivi si snoda lungo un tracciato a otto ispirato a quello delle prime 12 edizione della 1000 Miglia di velocità. Un evento che vedrà quindi la presenza di Stellantis Heritage che porterà in gara tre esemplari di modelli iconici di casa Alfa Romeo, Fiat e Maserati. Nello specifico si tratterà della Alfa Romeo 1900 Super Sprint risalente al 1956, di proprietà del Museo Storico Alfa Romo di Arese, quindi di una Fiat 600 del 1955, autentico simbolo della rinascita economica d’Italia e custodita all’interno del Centro Storico Fiat di Torino, quindi la Maserati A6 GCS/53 appartenente ad un collezionista privato; la Maserati che ha preso parte a più edizioni dell’iconica 1000 Miglia di velocità.

Non solo Stellantis Heritage alla 1000 Miglia, grazie alla presenza di modelli più recenti del Gruppo

Alla 1000 Miglia non sarà quindi esclusiva la presenza di Stellantis Heritage, visto che il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA porterà sul percorso alcune moderne “Support Car” dei marchi coinvolti nell’iniziativa. Nello specifico Alfa Romeo si presenterà con la Giulia Quadrifoglio Super Sport, l’ultima serie speciale dedicata alla prima vittoria del Costruttore del Biscione proprio alla 1000 Miglia, accanto a Tonale e Nuova 33 Stradale. In questo modo la gamma attuale si mescola con le icone del passato anche in casa Fiat che schiera la nuova 600, nella variante ibrida, mentre Abarth porterà alla 1000 Miglia la 600e da 280 cavalli di potenza. Non mancheranno poi le GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo e GranCabrio 490 che completano il parterre di modelli a marchio Maserati. Tutti i modelli del Costruttore del Tridente adottano una livrea che rende omaggio all’Anno del Tridente, ovvero il programma che l’anno prossimo celebrerà i primi 100 anni di esistenza di Maserati nel comparto delle competizioni.

Allo stesso tempo, quattro dipendenti Stellantis, selezionati tramite un contest interno, seguiranno l’evento a bordo di una Fiat 600 Hybrid e di una Alfa Romeo Junior Q4 Ibrida, raccontando ogni giorno questa avventura a tutta la community del Gruppo. Va poi ricordato che questa edizione della 1000 Miglia coincide con i 95 anni da quando Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti vincevano la stessa gara a bordo di una Alfa Romo 6C 1750; si trattò della prima vittoria assoluta di Nuvolari nella “corsa più bella del mondo” e la prima volta in cui venne superata la media di 100 km/h su tutto il percorso.

L’Alfa Romeo 1900 Super Sprint

Risale al 1956 la splendida Alfa Romeo 1900 Super Sprint che Stellantis Heritage porterà sulla griglia di partenza della prossima 1000 Miglia, riportando in auge quel claim dell’epoca: “l’auto di famiglia che vince le corse”. Fra il 1955 e il 1958 la Carrozzeria Touring realizzò 858 esemplari di questa ultima serie della 1900 Sprint, divenendo fra le più apprezzate vetture di piloti e scuderie. Ancora top secret l’equipaggio, ma dovrebbe essere centrale nella recente collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa.

La Fiat 600D

Per celebrare anche il 70esimo anniversario del modello, alla prossima 1000 Miglia Stellantis Heritage introduce la Fiat 600; una prima serie del 1955 in colorazione celeste di solito custodita presso il Centro Storico Fiat di Torino. La 600 sarà condotta in gara da Laura Confalonieri, vicedirettore di Ruoteclassiche, e Valentina Menassi, giornalista e collaboratrice de Il Giornale. Con la sua presenza alla tradizionale 1000 Miglia si rende omaggio anche a Dante Giacosa, iconico progettista Fiat; presentata al Salone di Ginevra del 1955, conquista subito i favori del pubblico puntando su linee moderne, disponibilità di quattro posti e di una velocità massima di 95 km/h proposti ad un prezzo accessibile.

La Maserati A6 GCS/53

Infine Stellantis Heritage proporrà alla 1000 Miglia un’auto che ha lasciato il segno, ovvero la Maserati A6 GCS/53 con telaio numero 2043 che prese già parte alla gara del 1957. Qui Maserati Classiche sarà accanto all’equipaggio, visto che la Maserati appartiene a una collezione privata, per garantire il corretto supporto ufficiale durante l’intera durata della manifestazione. Lo stesso esemplare ha partecipato a cinque edizioni della 1000 Miglia, dal 1953 al 1957, dato che la fa essere la Maserati con il maggior numero di presenza alla nota gara. Tuttora si trova in fase di Certificazione di Autenticità presso Maserati Classiche; vanta una carriera tra le più longeve della sua epoca ed è stata guidata da grandi piloti, come Luigi Musso.

Si partirà quindi da Brescia il 17 giugno e per cinque giorni attraverserà diverse città italiane per poi ritornarvi fra il calore del pubblico e il suono dei motori di un tempo.