Tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Tonale a giugno 2025: design, motori, prezzi e novità

Nuova Alfa Romeo Tonale è la futura generazione del crossover di segmento C da non confondere con il restyling che sarà svelato entro fine anno che dovrebbe portare solo piccole novità al modello attuale. Al momento non è ancora sicuro che si tratterà di una nuova generazione potendo benissimo trattarsi di un modello completamente diverso che andrebbe a prendere il suo posto nella gamma della casa automobilistica del biscione.

Design, motori, prezzi e novità varie sulla nuova Alfa Romeo Tonale in arrivo entro il 2030

Ad ogni modo il debutto di questo modello dovrebbe avvenire entro il 2030 anche se i recenti rinvii dei lanci delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia lasciano qualche dubbio che tutti i futuri modelli potrebbero slittare di qualche anno compresa anche la nuova Alfa Romeo Tonale inizialmente attesa per il 2028 che a questo punto potrebbe vedere la luce nel 2029 o nel 2030.

Esteticamente parlando la nuova Alfa Romeo Tonale o comunque la sua erede sarà totalmente riprogettata. Quindi si tratterà di un modello dallo stile e dalla filosofia totalmente diverso rispetto a quello attuale e per questo ci sono dubbi anche sul nome. Sarà sempre un SUV ma molto più sportivo e aerodinamico con un assetto più ribassato. Molti elementi di design saranno gli stessi che vedremo nelle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia.

Una novità relativa alla nuova Alfa Romeo Tonale sarà la presenza in gamma di versioni elettriche che saranno dunque le prime nella storia del modello dato che quello attuale non dispone di una variante a zero emissioni. Esse saranno maggioranza ma non assoluta. In gamma infatti ci sarà spazio per almeno un paio di ibridi. Tra questi forse anche la top di gamma. L’altra grande novità sarà la presenza di una versione Quadrifoglio mancata alla Tonale attuale con motore ibrido e caratteristiche altamente sportive. In questo modo si vuole anche colmare una lacuna del modello attuale.

Per quanto riguarda i prezzi della nuova Alfa Romeo Tonale, ovviamente è ancora presto per fare previsioni ma pare scontato un aumento di circa il 10 – 15% rispetto ai prezzi attuali per la versione entry level. Ovviamente le versioni elettriche e la Quadridoflio saranno le più care. Maggiori dettagli su questo modello potremmo averli già in sede di presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis da parte del nuovo CEO Antonio Filosa.