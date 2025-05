DS N°8 inizia il suo tour nel Regno Unito

La nuovissima ammiraglia DS N°8 attraverserà il Regno Unito per il suo tour di debutto, prima che le vetture arrivino negli showroom entro la fine dell’anno. Questa sarà la prima occasione per il pubblico di ammirare l’alto livello di artigianalità di N°8 presso i DS Store di tutto il paese. La N ° 8 toccherà 17 tappe del tour, tra cui Durham, Stafford, Swansea, Bristol, Hemel Hempstead e Romford, a partire dal 23 maggio . Il DS Concierge ospiterà l’auto in ogni tappa, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare in anteprima la maestria artigianale e la tecnologia alla base della vettura.

DS N ° 8 è un SUV coupé 100% elettrico che coniuga un design all’avanguardia con un comfort raffinato. Con un’autonomia fino a 750 km (WLTP), è ideale per i viaggi a lunga distanza. Con una colonnina di ricarica pubblica rapida, può ricaricarsi dal 20 all’80% in meno di 30 minuti e aggiungere 200 km in soli 10 minuti. DS N ° 8 presenta una silhouette elegante e aerodinamica, con interni all’avanguardia per comfort e tecnologia.

All’interno, gli occupanti beneficiano di sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, con l’iconico cinturino in pelle DS, per viaggiare all’insegna del comfort e dello stile. DS N°8 include anche tecnologie avanzate come l’assistente vocale ChatGPT integrato nel sistema DS IRIS, il sistema DS Drive Assist 2.0 e un touchscreen flottante da 16 pollici per rendere l’esperienza a bordo il più rilassante e confortevole possibile. I prezzi di DS N°8 partono da 50.780 sterline ed è già ordinabile.