Lancia Pu+Ra HPE ha vinto il Concorso d’Eleganza di Chantilly

Lancia Pu+Ra HPE, la Lancia Concept simbolo dell’eleganza italiana, ha trionfato al Chantilly Arts & Elegance Competition aggiudicandosi la categoria “Best of Show”, una delle massime espressioni di bellezza automobilistica al mondo.

Questo riconoscimento attesta che Lancia Pu+Ra HPE è la concept car che meglio esprime il legame tra il mondo dell’automobile e quello della moda. La concept car ha sfilato accanto ad una modella che indossava un outfit disegnato in Italia da Ginevra Zanivan del design team Lancia, in una texture velluto blu Lancia del tutto coerente con gli interni della vettura.

Ricevere questo premio davanti alle più belle vetture del futuro, a pochi mesi dall’inizio del Rinascimento Lancia, è per noi motivo di grande orgoglio. È anche il modo migliore per farci conoscere nuovamente al pubblico francese con la Nuova Lancia Ypsilon, ispirata alla Lancia Pu+Ra HPE. La prima vettura della nuova era del Marchio, infatti, sarà disponibile in Francia in versione ibrida e 100% elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, composta da tre livelli di finitura. Entro il 2025, la Francia disporrà di una rete distributiva composta da 25 showroom integrati da 80 punti di assistenza post-vendita”, ha dichiarato Charles Fuster, responsabile marketing e comunicazione del marchio Lancia.

Lancia è da sempre un’icona dell’eleganza italiana e Lancia Pu+Ra HPE conferma questa tradizione, incarnando appieno i principi del nuovo linguaggio stilistico del marchio, puro e radicale, come sottolineato dal nome stesso Pu+Ra, mentre HPE sta per High Performance. Elettrica, per un’auto ecosostenibile, emozionante ed evoluta.

Come è tradizione del concorso, la concept car Lancia ha sfilato al fianco di un modello il cui outfit è un omaggio alla grande tradizione della moda italiana, reinterpretata con un tocco contemporaneo, e disegnata con uno stile autentico e raffinato. Creare abiti non è solo un processo produttivo, ma un viaggio che unisce eleganza e cura dei dettagli. Il blu, simbolo di raffinatezza, evoca una classe senza tempo, proprio come le vetture Lancia, che uniscono design sofisticato e innovazione.

La texture morbida e lussuosa del velluto dona immediatamente una sensazione di comfort e calore, in armonia con le linee minimaliste dell’outfit. Il velluto cattura la luce in modo unico, producendo riflessi e profondità che rafforzano la classe e la raffinatezza insita nel capo e nel brand stesso.

Con la sua carrozzeria snella, efficiente e aerodinamica, la concept Lancia rappresenta la visione del marchio per i prossimi 10 anni in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per le massime prestazioni: fonte di ispirazione e punto di riferimento per tutte le vetture della nuova epoca del brand, i cui volumi nascono dall’intersezione di forme elementari e iconiche, come il cerchio e il triangolo, abbinate ad alcuni dettagli eclettici. Lancia Pu+Ra HPE è quindi l’espressione del design italiano senza tempo, con un approccio sostenibile e innovativo che va oltre il linguaggio automobilistico e si sposa perfettamente con la filosofia racing nonché con la splendida cornice del giardino in stile francese del Château de Chantilly.

Il Concorso d’Eleganza di Chantilly è stato creato con l’ambizione di far rivivere un’epoca stilisticamente indimenticabile come gli anni ’20, invitando produttori di automobili e designer a presentare al pubblico le loro concept car, un’interpretazione dei futuri modelli del loro marchio, associandoli a modelli decorati negli outfit più belli delle maison per uno show couture unico e sempre molto apprezzato dal pubblico.

In occasione di questo evento, la Nuova Lancia Ypsilon torna in Francia, per la prima volta dalla presentazione ufficiale al mercato lo scorso luglio, con quattro esemplari, due con motorizzazione 100% elettrica e due con motorizzazione ibrida, disponibili per le prime prove su strada nel paese. Le prime unità della Nuova Lancia Ypsilon saranno consegnate ai clienti francesi a partire dall’ultimo trimestre del 2024.