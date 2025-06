Alfa Romeo raddoppia le vendite in Polonia a maggio

Alfa Romeo celebra il 115° anniversario del marchio con una significativa crescita delle vendite. I risultati ottenuti a maggio in Europa sono in linea con il trend globale del marchio, che ha aumentato del 29% il numero di consegne delle sue auto ai clienti finali in tutto il mondo nel primo trimestre di quest’anno. Altrettanto impressionante è il risultato raggiunto in Polonia nei primi cinque mesi del 2025, e l’aumento del 49% è dovuto all’ampliamento della gamma di modelli, mantenendo al contempo il carattere sportivo del marchio apprezzato dai clienti, la sua innovazione e il design distintivo, uniti a finanziamenti interessanti.

Il numero di immatricolazioni di nuove auto Alfa Romeo in Polonia è aumentato del 97% a maggio

Il numero di immatricolazioni di nuove auto Alfa Romeo in Polonia è aumentato del 97% a maggio (185 unità, confronto tra maggio 2025 e maggio 2024). Il risultato del marchio dall’inizio dell’anno è di 891 unità, superiore del 49% rispetto al risultato del 2024. È inoltre 12 volte migliore della crescita dell’intero mercato nazionale delle nuove autovetture, che ha raggiunto il +4% a fine maggio.

Questo ottimo risultato è in gran parte dovuto ad Alfa Romeo Junior. Questa sportiva compatta rivoluzionaria, innovativa e rivolta ai giovani, ora disponibile con la gamma più ampia del suo segmento, è diventata il motore trainante di un’intera gamma che include anche Stelvio, Giulia e Tonale.

Mentre la Junior ha reso Alfa Romeo accessibile a una più ampia fascia di giovani clienti, senza compromettere le soluzioni offerte, le innovazioni implementate o l’intera esperienza di guida e di marchio, i modelli Stelvio e Giulia rimangono l’epitome del carattere italiano, del design e della qualità di guida. A marzo, tutte le precedenti linee di modelli del marchio, comprese Stelvio e Giulia, sono state arricchite con una nuova ed esclusiva versione di equipaggiamento: Intense.

Creato come omaggio al marchio e ispirata alla sua prestigiosa tradizione lunga 115 anni, questo allestimento punta a intensificare l’esperienza di guida attraverso impressioni visive ottenute grazie agli elementi stilistici dorati e ai materiali nobili utilizzati negli interni dei modelli di auto nelle versioni Intensa.

Alfa Romeo continua la sua corsa positiva sul mercato polacco, restando più vicina ai propri clienti grazie alla sua ampia rete di distribuzione e alla disponibilità di auto dimostrative che consentono di provare un’esperienza di guida unica.