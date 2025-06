Alfa Romeo Tonale: in Canada proprietario segnala ruggine sul portellone posteriore dopo un anno ma per il concessionario è normale

In Nord America sta facendo scalpore una notizia proveniente da Vancouver, in Canada, riguardante una unità di Alfa Romeo Tonale. Il proprietario di questo SUV ha segnalato la formazione di ruggine sul suo SUV per la precisione nel portellone posteriore, ma la risposta della concessionaria in cui ha acquistato la vettura non è stata esattamente rassicurante. Non è ancora chiaro se si tratti di un caso isolato o dell’inizio di un problema più diffuso.

Il proprietario di un’Alfa Romeo Tonale segnala ruggine sul portellone posteriore e la formazione di bolle nella vernice dopo un anno

Il proprietario canadese di questa Alfa Romeo Tonale bianca afferma che ci sono problemi con gli scarichi del portellone posteriore del SUV compatto e che ciò ha causato la formazione di ruggine dopo appena un anno dal suo acquisto.

Un proprietario ha condiviso su Reddit la sua frustrazione riguardo a un problema di ruggine su una Alfa Romeo Tonale quasi nuova. “Il concessionario sosterrà che l’auto è fatta così, ma trovarsi con un’auto di appena un anno già arrugginita ti lascia solo due opzioni: litigare con il concessionario o pagare la riparazione di tasca tua,” ha scritto. Ha anche sottolineato come Stellantis non copra il problema in garanzia, poiché la copertura anticorrosione si applica solo se la ruggine perfora la vernice.

Una foto allegata al post mostra segni evidenti di deterioramento nella zona del portellone posteriore, in particolare vicino alla telecamera di retromarcia, alla luce e all’interruttore di apertura. Si vedono piccole chiazze di ruggine, scrostature della vernice e persino bolle che indicano un’infiltrazione sotto la superficie.

Altri utenti del forum, anch’essi proprietari di Tonale, ipotizzano che si tratti di un problema isolato legato alla produzione di quell’esemplare, visto che non risultano segnalazioni simili da parte di altri. Sebbene difetti di fabbricazione possano verificarsi su qualunque auto – come dimostrano anche i casi documentati con Tesla – ci si aspetterebbe che i concessionari intervengano senza esitazione. Purtroppo, in questo caso, ciò non è avvenuto.

L’autore del post sostiene che Stellantis si sia rifiutata di offrire alcuna riparazione, citando un cavillo nella garanzia antiruggine, che si applica solo quando la ruggine ha effettivamente corroso la vernice. Hanno anche condiviso uno screenshot di un’email del Vice Direttore Generale di Alfa Romeo Vancouver.

“Mi è stato detto che, a causa del modo in cui è costruito lo scarico, questo problema continuerà a ripresentarsi e non c’è molto da fare”, scrive il proprietario dell’Alfa Romeo. “Gli scarichi sono chiusi da due tappi di plastica, quindi l’acqua nella vaschetta sul portellone posteriore dovrebbe essere alta almeno mezzo centimetro prima di poter defluire.”

In risposta alla vernice scrostata di questa Alfa Romeo Tonale, il responsabile della concessionaria ha affermato: “In realtà è del tutto normale, non si tratta di bolle. È lo stesso per tutte le Tonale”. Ha quindi chiesto a un membro dello staff del concessionario di inviare al cliente una foto di un’altra Tonale per un confronto. Il problema potrebbe essere risolto semplicemente sostituendo il portellone posteriore, ma pare che il proprietario dovrà continuare a combattere con il concessionario affinché venga effettuata la riparazione.