Fiat Topolino e Citroen Ami: richiamate oltre 2.600 unità in tutto il mondo

Fiat Topolino e Citroen Ami sono i due famosi quadricicli elettrici di Stellantis che insieme a Opel Rocks stanno facendo tanto bene sul mercato ricevendo enormi apprezzamenti. Oggi però vi segnaliamo che i due veicoli sono coinvolti in un richiamo che interessa circa 2.600 unità in tutto il mondo. Per la precisione come evidenzia L’Automobile Magazine si tratta di 2.191 unità della piccola francese e di 402 unità della Topolino.

Richiamate migliaia di unità di Fiat Topolino e Citroen Ami: ecco il motivo

Per la precisione si tratta di due diversi richiami. Il primo che interessa queste circa 2.600 Fiat Topolino e Citroen Ami prodotte tra il 17 luglio 2024 e il 30 settembre 2024 fa riferimento ad un problema di etichetta sulla base del sedile del passeggero. Questa potrebbe indicare un nome di produttore errato. Sebbene il problema possa sembrare di lieve entità, comporta la non conformità ai requisiti normativi. Per porre rimedio a ciò, entrambi i marchi controlleranno quindi l’etichetta del produttore e la sostituiranno se necessario.

La seconda campagna, denominata NM9 e lanciata poche settimane dopo, ha uno spirito piuttosto simile. Ma questa volta riguarda solo le Citroën Ami e non anche Fiat Topolino, prodotte tra il 12 luglio 2024 e il 25 settembre 2024. A livello mondiale, sarebbero interessate solo 543 unità, di cui 192 destinate al mercato francese. Questa volta, il produttore potrebbe aver dimenticato di apporre la marcatura CE su alcune batterie da 48 V. Tuttavia, è proprio questa marcatura a certificare la conformità ai requisiti dell’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale.

Dunque per Fiat Topolino e Citroen Ami solo un piccolo intoppo verso la strada del successo certificato dalle vendite che vanno a gonfie vele un po’ in tutta Europa con sempre più persone interessate al loro acquisto per muoversi in città in maniera più comoda ed efficiente.