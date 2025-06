Alfa Romeo: oggi ci saranno novità anche per le nuove Stelvio e Giulia

In occasione della conferenza stampa digitale che inizierà tra poco meno di un’ora e dove Alfa Romeo annuncerà una importante collaborazione nel settore delle competizioni di nautica e cioè la partnership con Luna Rossa, i dirigenti della casa automobilistica del biscione Santo Ficili e Cristiano Fiorio parlando con la stampa hanno annunciato anche alcune novità relative alle nuove Stelvio e Giulia. Inizialmente si pensava che questa conferenza fosse dedicata a questi due modelli o quanto meno a Stelvio ma invece non sarà così.

Oggi in arrivo alcune novità ufficiali da Alfa Romeo a proposito delle nuove Stelvio e Giulia

Tuttavia qualche indiscrezione importante a proposito di questi due modelli emergerà. Al momento non possiamo anticiparvi di cosa si tratterà ma a breve saprete tutto. Si tratta di alcune confidenze fatte alla stampa da parte dei dirigenti della casa milanese. Ricordiamo che nelle ultime settimane si è parlato molto del presunto ritardo nel lancio delle nuove Stelvio e Giulia a causa di problemi nell’implementazione dei motori termici nella nuova piattaforma STLA Large che caratterizzerà entrambi i modelli. Le ultime indiscrezioni parlano del rinvio del lancio di Stelvio al 2026 e qualcuno addirittura dice il 2027. Per la nuova Giulia invece vi sono al momento voci discordanti. C’è chi dice che non ci saranno ritardi e parla del 2026 e chi invece pensa si dovrà aspettare almeno il 2027.

Ricordiamo che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia rappresentano l’inizio di una nuova era per la casa milanese che vuole diventare il brand premium globale di Stellantis e nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di aumentare quote di mercato e immatricolazioni a livello globale. Entrambe nasceranno a Cassino su piattaforma STLA Large e arriveranno sul mercato sia in versione elettrica che termica. Su quali motori però saranno impiegati al momento non vi sono ancora notizie certe.