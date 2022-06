La speciale Peugeot 308 GT di Castagna Milano

Una delle più antiche carrozzerie del mondo, Carrozzeria Castagna Milano, continua a lavorare ai suoi progetti. Così, della sua partecipazione al Salone del Mobile di Milano, ha deciso di presentare la Peugeot 308 GT Castagna come “omaggio al verde”. Come possiamo vedere nel suo corpo, questa versione di Peugeot 308 ora ha due diverse tonalità di verde. Il colore principale è il verde brillante del bosco, mentre attorno ai passaruota posteriori, sui sottoporta, in basso sul paraurti anteriore e sotto le luci posteriori è dipinto con una tonalità di verde molto chiara.

Ecco la versione di Peugeot 308 GT della carrozzeria Castagna Milano che omaggia il verde

All’interno della Peugeot 308 GT Castagna Milano in omaggio al verde, il tetto, i montanti anteriori e la plancia sono tutti rivestiti in suede verde. In basso sulla plancia e sui pannelli delle portiere, il verde è completato dal suede grigio abbinato alla pelle color caramello. Infine, la pelle testa di moro che vediamo è stata posizionata sui sedili, lungo il telaio delle portiere e sul volante.

Infine, per quanto riguarda il sistema di azionamento, non vi sono state modifiche. Pertanto la Peugeot 308 GT continua ad essere alimentata dal sistema di propulsione ibrida plug-in che eroga una potenza combinata di 180 CV nella prima versione e 225 CV nella top di gamma.

L’azienda di design Carrozzeria Castagna, ideatrice di questa Peugeot 308 GT personalizzata, è stata fondata nel 1849. In quel periodo fece fortuna con l’attività di personalizzazione della Ferrari e in seguito collaborò anche con Isotta Fraschini, Duesenberg, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes-Benz , ecc. La Carrozzeria Castagna Milano ha collaborato con case automobilistiche ed è stata acquisita dagli imprenditori Uberto Petra e Gioacchino Acampora nel 1994 che hanno creato l’attuale Carrozzeria Castagna. Gli ultimi lavori includono una serie di Fiat 500 e Mini personalizzate.

