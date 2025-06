Opel e la nuova Frontera al Rock am Ring 2025

Nel fine settimana, oltre 90.000 appassionati di musica si sono riversati nuovamente al Nürburgring per il 40 ° anniversario del Rock am Ring. In qualità di partner automobilistico esclusivo dell’edizione di quest’anno, Opel è stata al centro dell’azione da venerdì a domenica. Con la nuova Opel Frontera con tenda da tetto, il costruttore ha presentato l’auto giusta per la community e ha dimostrato che modelli e accessori possono affrontare senza problemi condizioni meteorologiche e circostanze avverse. Sotto gli occhi di rappresentanti Opel come Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania, e Cristiano Colaiacomo, direttore marketing Germania, l’Opel Lounge si è rivelata un luogo di relax molto apprezzato.

Nuove idee per il campeggio: Frontera con tenda sul tetto delizia i frequentatori del festival

“Opel al Rock am Ring è stata un’esperienza straordinaria. Mentre gli headliner sui palchi hanno incantato musicalmente gli appassionati di rock, noi abbiamo elettrizzato gli appassionati di auto con la Frontera e la nostra lounge. Il nostro SUV robusto è come la musica di questi tre giorni: audace e puro. Nel complesso, il Rock am Ring ha offerto l’ambiente perfetto per la nostra nuova arrivata, che ha recentemente festeggiato il suo debutto in concessionaria”, ha dichiarato Patrick Dinger.

“Volevamo avvicinare Opel a un target giovane, attento alla musica e allo stile di vita, e creare incontri autentici. Grazie alla vicinanza e allo scambio con la comunità, abbiamo ricevuto un feedback diretto, un aspetto molto importante per noi. Grazie al nostro impegno al Rock am Ring, siamo riusciti a presentarci in modo autentico tra il pubblico del festival”, ha aggiunto Cristiano Colaiacomo.

Opel Frontera è elettrificata in ogni sua variante e conquista guidatori e passeggeri. Con il suo design robusto, l’ampio spazio flessibile, le numerose soluzioni pratiche e un prezzo particolarmente conveniente, è già un veicolo versatile, pronto per le avventure quotidiane e che rende ogni viaggio piacevole. E con la tenda da tetto ben visibile, ha attirato ancora più attenzione al Rock am Ring.

La Frontera con tenda da tetto Thule Foothill è la soluzione perfetta per un weekend di festival in due. Questo è garantito da una zona notte nella tenda di circa 2,10 x 1,2 metri. L’accesso e l’uscita dalla tenda avvengono tramite una scaletta fissata lateralmente alla Frontera. La tenda è inoltre resistente alle intemperie grazie al suo rivestimento esterno resistente alle intemperie: un’alternativa per la notte che ha convinto molti appassionati di rock e visitatori dell’Opel Lounge.

Inoltre, numerosi partecipanti hanno colto l’occasione per ricaricare le batterie presso l’Opel Lounge: da un lato, hanno potuto rinfrescarsi con un drink e rilassarsi brevemente sulle sedie a sdraio, dall’altro hanno anche ricaricato le batterie dei loro smartphone. A questo scopo, Opel aveva allestito un pratico “hub di ricarica”. Infine, ma non meno importante, Opel è venuta in soccorso anche di alcuni fortunati fan del Rock am Ring sprovvisti di biglietto. Poco prima dell’inizio del grande evento, la casa automobilistica aveva messo a sorte biglietti per il festival tramite Instagram.