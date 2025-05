Nuova Opel Frontera al Rock am Ring 2025 del Nürburgring

Il Rock am Ring è il più grande festival rock della Germania. L’edizione 2025 andrà in scena dal 6 all’8 giugno, calamitando la presenza di un fiume di persone. Qui sarà presentata la nuova Opel Frontera con tenda da tetto per eventi e viaggi in campeggio. Un’auto all’insegna dell’outdoor feeling, che si intona perfettamente con lo spirito dell’evento tedesco, di cui la casa del “blitz” è partner.

Si stima la presenza di oltre 90 mila appassionati di musica, che raggiungeranno il Nürburgring per concedersi la magia delle loro sonorità del cuore. La kermesse musicale della Foresta Nera è giunta all’ottavo lustro di vita, come si evince dal claim “40 Years of Rock am Ring”.

Opel, nella veste di partner automobilistico esclusivo, reciterà un ruolo di primo piano. Il costruttore tedesco, fra l’altro, offrirà ai visitatori la possibilità di rilassarsi tra i diversi momenti salienti sul palco, dando pure ad alcuni fan che non hanno ancora i biglietti l’opportunità di vedere le loro star dal vivo. Basta andare sul canale Instagram tedesco di Opel , dove il produttore mette in palio un totale di 7×2 biglietti per il festival.

L’obiettivo principale della casa di Rüsselsheim sarà però quello di concedere alla visione del pubblico la nuova Opel Frontera, mostrando le numerose soluzioni pratiche offerte alla scelta degli acquirenti, come la tenda sul tetto, adatta per tuffarsi in un evento come il Rock am Ring o per vivere un’avventura di più giorni o una semplice gita domenicale all’aria aperta.

Con questa vettura si può affrontare un viaggio familiare, potendo contare su un comodo spazio interno per un massimo di sette persone, oppure pianificare un weekend per due, magari vivendo la prospettiva romantica di un pernottamento sul tetto del modello. La versatilità di quest’ultimo sarà mostrata ai partecipanti del festival rock, come ha dichiarato Patrick Dinger, Head of Opel Germany.

Di sicuro successo, nell’evento tedesco, la Opel Lounge, allestita per l’occasione, che offrirà uno spazio ideale per rilassarsi tra un concerto e l’altro. Questa area polifunzionale, situata in posizione centrale tra i palchi, sarà un punto d’incontro per i visitatori che vogliano ricaricare le batterie nel trambusto del concerto, con più di una possibilità di scelta.

Nel bar saranno disponibili delle bevande analcoliche, gustabili su una comoda sedia a sdraio tra un atto e l’altro. In un’epoca tecnologica come la nostra, molto apprezzata sarà la possibilità di fruire, nello stesso spazio, di un hub di ricarica, per garantire che lo smartphone non resti privo di vita durante le riprese del concerto.

Nella Opel Launge, un posto di primo piano sarà riservato, ovviamente, alla nuova Frontera, che si mostrerà ai fans del Rock am Ring nelle giornate dal 6 all’8 giugno, quindi per tutta la durata dell’evento. Di sicuro richiamo sarà la sua tenda da tetto Thule Foothill, disponibile nel negozio di accessori Opel, che offre spazio per un massimo di due persone con una superficie letto di circa 2,10 x 1,2 metri. Fra i suoi plus, la facilità di installazione. Con questo accessorio, l’auto tedesca diventa una compagna ancora più pratica e versatile, capace di soddisfare il bisogno di campeggio, anche per i festival all’aria aperta come quello ormai dietro l’angolo.