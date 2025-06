Alfa Romeo: ecco su cosa verterà l’annuncio di oggi

Alfa Romeo oggi alle 16:30 farà un annuncio importante come comunicato nei giorni scorsi dalla stessa casa automobilistica del biscione. La notizia aveva fatto drizzare subito le antenne di appassionati e addetti ai lavori. In un primo momento si era pensato che l’annuncio potesse riguardare la nuova Alfa Romeo Stelvio che come sappiamo sarà la prossima grande novità per la casa milanese, anche se il suo debutto probabilmente subirà qualche ritardo a causa delle difficoltà riscontrate dal biscione per l’implementazione dei motori termici.

Alfa Romeo: ecco cosa potrebbe essere annunciato oggi pomeriggio dal biscione

Si era anche pensato potesse trattarsi di qualche versione speciale di una delle attuali auto in gamma oppure ancora di un’anticipazione sul restyling di Tonale che sarà svelato entro fine anno. Infine si era pensato anche alle prime immagini della seconda super car in edizione limitata del programma bottega dopo la nuova 33 stradale. Qualcuno aveva ipotizzato un annuncio sul nuovo piano industriale del biscione che il nuovo CEO Santo Ficili prepara da tempo.

In realtà però non sarà niente di tutto ciò. Questo si è capito ieri quando Alfa Romeo stessa sui social ha pubblicato un breve video teaser in cui viene dato grande spazio ad immagini acquatiche e del mare. Questo ci fa pensare dunque che l’annuncio di oggi possa essere legato alla nautica piuttosto che ad una nuova auto o a notizie importanti per il futuro del brand. Secondo i soliti bene informati si dovrebbe trattare di un’importante partnership che legherebbe Alfa Romeo al mondo della nautica e nella fattispecie a quella delle competizioni. Più tardi vi diremo con precisione di cosa esattamente si tratta. Di certo una notizia importante ma forse non quella che molti tra gli alfisti più sfegatati si aspettavano.