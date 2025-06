Chrysler potrebbe puntare tutto sul design

I primi 100 anni di esistenza della Chrysler sono chiaramente identificativi di differenti fattori che caratterizzano il marchio. Di certo il costruttore americano è fra i marchi di casa Stellantis con maggiori problematiche a sua disposizione. Oggi la sua gamma di modelli è infatti relegata a un solo modello, risultando quindi un marchio che essenzialmente fa dei minivan la sua caratterizzazione più consistente. Oggi il suo listino prodotti è infatti unicamente affidato alla Chrysler Pacifica.

In molti si chiedono quindi, in occasione del compimento della cifra tonda, cosa c’è fra le speranze che alimentano il futuro del marchio per uscire da questa lunga fase di stallo. Domande che si è posto anche il numero uno del comparto design di casa Stellantis, Ralph Gilles, che ha discusso delle possibilità che gravitano attorno al marchio Chrysler parlandone con Automotive News.

Al centro del rilancio di Chrysler c’è l’avvio di “un nuovo capitolo”

Il piano di rilancio di Chrysler, secondo quanto ammesso proprio da Ralph Gilles ad Automotive News, passa quindi per l’avvio di “un nuovo capitolo”. Tale nuovo punto di partenza passa per un rinnovamento dell’immagine odierna, utile ad attirare una nuova fetta di clientela puntando quindi a un vero e proprio cambio di passo. La parola d’ordine in tal senso è “sperimentare” visto che esiste oggi una “parte di mercato che stiamo trascurando e che potremmo coprire con Chrysler”, ha aggiunto ancora Gilles; per questi motivi il marchio si trova all’interno di un contesto di forte sperimentazione. Ciò per colmare alcuni vuoti con l’arrivo di nuovi modelli da lanciare sul mercato.

La necessità sembra quindi quella di un cambio di direzione netto, senza però puntare esclusivamente sull’elettrico come ipotizzato e dichiarato in precedenza. Al centro della nuova gamma di prodotti a marchio Chrysler ci saranno modelli basati sulle piattaforme condivise STLA Medium ed STLA Large, in virtù di un approccio multi energia ampiamente discusso nell’ultimo periodo. Andando verso questa direzione, Chrysler dispone ora di un nuovo studio di design utile allo studio dei suoi nuovi modelli, a cominciare da una possibile berlina ispirata ai concetti espressi dalla concept Halcyon che come si era già detto potrebbe influenzare una riedizione della Chrysler 300. In virtù di quanto si apprende, pare che Chrysler sia tornata finalmente sui suoi passi, esulando da quanto ammesso a suo tempo dall’ex CEO di Stellantis Carlos Tavares secondo il quale il marchio avrebbe avuto soltanto poco tempo per salvarsi.