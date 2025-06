Maserati grande protagonista al Motor Valley Fest 2025

La settima edizione del Motor Valley Fest si è conclusa con grande successo. Per quattro giorni Modena è diventata la capitale mondiale dell’automobilismo, ospitando appassionati, turisti e professionisti in un’atmosfera coinvolgente ed emozionante.

Le supercar di Maserati hanno dato vita a Modena in un omaggio all’Anno del Tridente

Protagonista indiscussa del Motor Valley Fest 2025 è stata Maserati, che ha illuminato il centro città con un ricco calendario di eventi esclusivi ed esperienze immersive, celebrando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. In questa occasione speciale, lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, oggi hub di eccellenza per lusso e tecnologia, ha aperto le sue porte al pubblico, attirando visitatori da tutto il mondo.

Progettata per mettere in risalto la reputazione del marchio in termini di stile, ricerca e ricerca dell’eccellenza, l’esperienza immersiva è stata arricchita da eventi esclusivi e promozioni speciali all’interno dello showroom e del punto vendita Maserati, completando un itinerario che ha permesso agli appassionati di immergersi completamente nel mondo del Tridente. Un’esperienza indimenticabile che ha messo in luce i valori fondamentali del marchio, emblema del lusso italiano nel mondo, e il suo impegno costante nel creare bellezza e innovazione nel luogo in cui tutto ha avuto origine.

Il festival è stato anche l’occasione per ammirare la nuova GT2 Stradale in livrea Powder Nude in Piazza Roma. Nel frattempo, poco distante, allo stand Motor1, la GranGabrio 800 V cabriolet completamente elettrica spiccava in una livrea Orange Devil. Simbolo del “Made in Modena” del Tridente, la GT2 Stradale è stata prodotta nello stabilimento modenese – insieme alla M20 e alla MC20 Cielo – dove a breve inizierà la produzione delle nuove GranTurismo e GranCabrio, consolidando ulteriormente il legame tra il Tridente e Modena.

Uno dei momenti chiave dell’evento è stata la conferenza di apertura ” Motor Valley Top Table ” , tenutasi giovedì al Teatro Storchi, dove Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, ha sottolineato il ruolo strategico che Modena riveste per Maserati: ” In questa città si respira la vera essenza della Motor Valley ed è qui che la nostra visione del futuro sta prendendo forma. Guidare un marchio come Maserati e riportare la produzione della GranTurismo e della GranCabrio a Modena è qualcosa che mi rende profondamente orgoglioso”.

“Sono fermamente convinto che, partendo da qui, scriveremo un nuovo capitolo della nostra straordinaria storia, attingendo a un territorio di livello mondiale e alle persone di talento che lo rendono così speciale. Da 110 anni, Maserati è interamente Made in Italy e continuerà ad esserlo, con un’attenzione ancora maggiore alla sostenibilità, alla tecnologia e, soprattutto, al cliente. Non abbiamo paura del cambiamento; lo abbracciamo con coraggio e determinazione, forti del know-how italiano che ci distingue sulla scena globale “.

Accanto al presente e al futuro del marchio, il Motor Valley Fest 2025 non poteva che avere uno spazio dedicato agli oltre 100 anni di storia di Maserati. Nei Giardini Ducali, il Padiglione Classiche ha esposto leggendarie auto d’epoca, una Maserati Indy America e una Maserati Mistral coupé 4000, rendendo omaggio alla sapiente artigianalità che ha reso Maserati uno dei simboli dell’eccellenza automobilistica italiana. Il weekend ha ospitato anche la quarta edizione del corteo “Moto & Supercars Motor Valley Fest” e la parata “Mini vs Abarth”, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e avvolgente in cui storia, passione e motori si sono fusi armoniosamente.

L’entusiasmo per il Tridente è stato palpabile anche nei talk tematici tenutisi al Complesso San Paolo di Modena. Tra gli interventi più apprezzati dell’evento, quelli di Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse, che ha parlato dell’evoluzione della velocità in relazione alle corse e alla tecnologia, di Giovanni Perosino, Chief Marketing & Communication Officer di Maserati, che ha esplorato l’esperienza del lusso oltre il prodotto, e di Cristiano Bolzoni, Responsabile di Maserati Classiche, che si è concentrato sull’heritage del marchio.

La partecipazione di Maserati al Motor Valley Fest 2025 ha segnato un momento chiave nelle celebrazioni dell’Anno del Tridente: il centenario del suo logo, simbolo intramontabile dell’eccellenza del marchio in tutto il mondo. I festeggiamenti continueranno, con il marchio che si prepara a celebrare un secolo di corse tra poco meno di un anno. Il 1926, infatti, fu l’anno in cui la Maserati Tipo 26, la prima auto della storia a sfoggiare il celebre emblema sul cofano, partecipò e vinse (nella sua categoria) alla Targa Florio con Alfieri Maserati al volante. Un anniversario che non solo rende omaggio a un passato glorioso, ma rafforza anche l’impegno del marchio per un futuro di eccellenza, innovazione e autenticità italiana.