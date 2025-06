Tre Ferrari Daytona da sogno all’asta: ben oltre 10 milioni di euro per il trittico del Cavallino

Bastano pochi numeri per far tremare i polsi agli appassionati di auto classiche: 3.242 chilometri percorsi, 121 esemplari costruiti di questi modelli, oltre 10 milioni di euro di valore stimato. Queste sono le cifre che hanno acceso i riflettori delle principali case d’asta internazionali, con tre spettacolari Ferrari Daytona protagoniste di una delle vendite più attese dell’anno.

Le regine dell’evento sono tre esemplari d’eccezione. Siamo davanti a una Ferrari 365 GTB/4 Berlinetta del 1972, una rarissima Daytona Spider del 1973 rifinita nell’iconico Rosso Dino, e una versione da competizione completamente restaurata, la cui scheda tecnica è ancora in parte riservata. Un trittico esclusivo che ha subito catalizzato l’interesse di collezionisti, investitori e cultori del marchio di Maranello da ogni angolo del pianeta.

La prima, una GTB/4 Berlinetta del ’72, si presenta in condizioni praticamente perfette, con solo poco più di 3.500 chilometri all’attivo e una storia che parla di due soli proprietari in oltre cinquant’anni. Conservata a Los Angeles, mai sottoposta a restauri invasivi, rappresenta un esemplare da concorso: un vero gioiello d’ingegneria italiana, valutato tra 600.000 e 800.000 dollari.

Ancora più straordinaria la Ferrari Daytona Spider del 1973, verniciata in un rarissimo Rosso Dino, presente su soli sei esemplari al mondo. Dotata delle iconiche ruote a raggi Borrani, vanta una provenienza impeccabile: un solo proprietario per oltre quattro decenni e appena 27.000 km percorsi. Gli esperti prevedono che il prezzo possa superare i 2,5 milioni di dollari, vista la sua unicità e la crescente domanda nel segmento delle spider classiche Ferrari.

La terza Daytona, ancora avvolta nel mistero, sarebbe una variante racing completamente riportata allo splendore originale, e contribuirebbe a portare il valore complessivo della collezione oltre la soglia dei 10 milioni di euro. Una cifra che sottolinea l’intramontabile fascino del Cavallino Rampante e testimonia la salute del mercato delle auto storiche.

Progettata come erede della mitica 275 GTB/4, la Ferrari 365 GTB/4, soprannominata “Daytona” in omaggio alla storica tripletta del 1967, unisce prestazioni eccezionali, con un V12 da 4,4 litri, per 352 CV e oltre 280 km/h di velocità massima. Il design firmato Pininfarina resta un’icona di stile e raffinatezza ed oggi è il sogno a quattro ruote per eccellenza.