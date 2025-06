Alfa Romeo: ecco le tre ipotesi sulla novità del 10 giugno

Come vi abbiamo scritto ieri, il 10 giugno Alfa Romeo rivelerà una novità importante nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte il CEO Santo Ficili e il responsabile del marketing Cristiano Fiorio. Al momento non è chiaro di cosa esattamente si possa trattare. Nel breve comunicato stampa diffuso ieri dalla casa automobilistica del biscione si parlava semplicemente di un nuovo, audace capitolo per l’iconico marchio italiano.

Ecco quali sono al momento le tre ipotesi più probabili sulla novità che Alfa Romeo svelerà il 10 giugno

Al momento le ipotesi più probabili sarebbero tre. La prima di cui vi abbiamo parlato ieri è che si possa trattare di una sorta di anteprima della nuova Alfa Romeo Stelvio o comunque di notizie importanti relative alla seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione. Infatti nonostante i ritardi nel lancio a causa delle versioni termiche, si dice che la versione elettrica sia già pronta da tempo e dunque questa conferenza per il 10 giugno potrebbe svelare il nuovo SUV.

La seconda ipotesi invece è che si possa trattare di una versione speciale di uno dei modelli presenti nella gamma o del loro restyling. In questa seconda ipotesi in pole vi sarebbe l’aggiornamento di Tonale atteso entro fine anno o una MY26 per Stelvio visto il ritardo del lancio della nuova generazione. A nostro avviso questa seconda ipotesi è possibile ma non così probabile. Terza e ultima possibilità potrebbe essere una sorta di anteprima di una futura super car in edizione limitata secondo modello del celebre programma bottega di Alfa Romeo da cui è derivata la nuova 33 Stradale. Anche in questo caso se fosse questa la novità si tratterebbe di una vera autentica sorpresa.

Qualcuno ipotizza anche ipotesi particolari come una nuova versione di Junior o vetture commemorative per i 115 anni del biscione ma a nostro avviso in tali casi non si parlerebbe di un nuovo, audace capitolo per l’iconico marchio italiano. Alle 16:30 del 10 giugno 2025 scopriremo la verità… restate sintonizzati.