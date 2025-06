Nuova Alfa Romeo Stelvio: nemmeno il diesel è più da escludere a questo punto

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo nell’ultimo render apparso sul web in ordine cronologico realizzato da Larson Design (noto anche come lars_o_saeltzer), subirà un ritardo. Il modello infatti deve adattare alla nuova piattaforma STLA Large i motori termici. Inzialmente previsto per essere solo elettrico al 100 per cento questo modello al pari della nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà l’anno prossimo avrà anche versioni termiche. Sicura la presenza di un Mild Hybrid e di un Plug-in Hybrid. Qualcuno però ipotizza che alla fine possano trovare spazio anche motori benzina e diesel. Ci dovrebbe essere spazio anche per il V6 Nettuno forse per la versione top di gamma Quadrifoglio ma con qualche forma di elettrificazione.

La gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe riservare molte sorprese

Tornando al render che vi mostriamo in questo articolo, Il creatore digitale ha immaginato una nuova Alfa Romeo Stelvio caratterizzata da una griglia anteriore verticale a “scudetto”, in contrasto con gli scudetti orizzontali che integrano fari e prese d’aria. Le luci diurne a LED sono posizionate appena sotto il cofano. Il profilo sportivo è evidente anche per la presenza di una carrozzeria inclinata verso l’alto con un lunotto posteriore ridotto. L’Alfa Romeo Stelvio di questo render è immaginata in rosso e nero bicolore. Sul retro, si notano un lunotto rialzato stile coupé-SUV, fanali posteriori a LED doppia larghezza e un design geometrico del portellone e del paraurti.

Sotto il cofano della nuova Alfa Romeo Stelvio, dovrebbero esserci propulsori completamente elettrici (i modelli Quadrifoglio potrebbero utilizzare l’opzione da 670 CV della Charger Daytona Scat Pack se optano per l’elettrico) e anche una nuova opzione ibrida che potrebbe essere derivata dal Pentastar V6 da 3,6 litri con eTorque o da una nuova configurazione che utilizza la potenza standard o elevata del biturbo Hurricane da 3,0 litri a sei cilindri in linea. Come detto però a questo punto nemmeno il termico pure è da escludere e chissà che alla fine con il cambio di rotta di Stellantis non vi sia spazio anche un diesel.