Nuova Fiat Croma: altro che fuoristrada, una berlina così farebbe sognare tutti

Nuova Fiat Croma è l’ultima crezione dell’architetto e designer Tommaso D’Amico conosciuto anche come TDA Automotive che ha voluto immaginare in un video sul suo canale di YouTube quale potrebbe essere lo stile di una versione moderna della mitica berlina di Fiat. Questa auto ha rappresentato per anni un simbolo di comfort, eleganza e innovazione.

Ecco come sarebbe una nuova Fiat Croma: la berlina reinterpretata in chiave moderna

TDA oggi ha deciso di rivisitare questo storico modello immaginando come sarebbe con materiali e tecnologie all’avanguardia, ma fedele al suo spirito originario. Il design esterno di questa nuova Fiat Croma richiama le proporzioni classiche della berlina storica, rinnovato con linee più scolpite, dettagli high-tech e un’impronta dinamica valorizzata da cerchi in lega da 20” e finiture cromatiche contemporanee.

Nel video render di questo concept della nuova Fiat Croma sono stati immaginati anche gli interni che uniscono lusso e funzionalità: pelle, Alcantara, inserti raffinati e una plancia con infotainment di ultima generazione, connesso e completamente digitale. Sotto il cofano il creatore digitale di questo render immagina la presenza di un moderno 2.2 turbo benzina a 4 cilindri, da 220 CV (162 kW), con coppia massima di 350 Nm, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti (AT8). Una meccanica pensata per offrire fluidità, prontezza e piacere di guida, anche grazie a un assetto evoluto e un telaio ottimizzato. Potrebbero essere previste anche versioni PHEV e 100% elettriche (BEV), in linea con le nuove esigenze di sostenibilità e mobilità urbana.

La nuova Fiat Croma così come immaginata da Tommaso D’Amico si propone come un connubio tra memoria storica e visione futuristica, un omaggio alla grande tradizione italiana dell’auto, pronto a emozionare ancora. In un mondo sempre più popolato da SUV e crossover e dove qualcuno spera in un nuovo fuoristada Fiat, una berlina di questo tipo farebbe sicuramente la gioia di molti.