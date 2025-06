Maserati pronta a presentare il nuovo piano industriale

Maserati a breve dovrebbe presentare il suo nuovo piano industriale. Secondo indiscrezioni questo sarà svelato dal nuovo CEO del marchio Santo Ficili subito dopo l’insediamento di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis. Il nuovo numero uno del gruppo automobilistico entrerà nel pieno delle sue funzioni a partire dal prossimo 23 giugno. Dunque è probabile che il nuovo piano di rilancio della casa automobilistica del tridente possa essere comunicato entro la fine di giugno.

Entro fine mese Maserati potrebbe rivelare il suo nuovo piano industriale per il rilancio del brand

Il CEO di Maserati, Santo Ficili, ha confermato che il nuovo piano aziendale è in fase di definizione e includerà non solo nuovi modelli, ma anche una revisione dei rapporti con concessionari e assistenza. Durante il Motor Valley Fest a Modena, Ficili ha dichiarato: “Abbiamo le idee chiare e speriamo di essere pronti presto.” Ha inoltre sottolineato l’attesa per l’ingresso di Antonio Filosa, nominato nuovo amministratore delegato per il Nord America a partire dal 23 giugno. “Antonio ama il marchio Maserati e sono sicuro che raggiungeremo grandi risultati insieme,” ha aggiunto. Ficili ha infine ribadito l’impegno del brand nel continuare a progettare, ingegnerizzare e produrre tutti i modelli in Italia.

Interrogato sulle voci di mercato riguardanti una possibile vendita di Maserati da parte di Stellantis a causa dei risultati deludenti e del calo delle vendite, Ficili ha chiarito che il gruppo non intende cedere il marchio. Ficili, che guida anche Alfa Romeo, ha aggiunto che una revisione del piano per Alfa Romeo è imminente. Per affrontare le difficoltà causate dai dazi statunitensi, Stellantis ha ingaggiato la società di consulenza McKinsey per supportare strategicamente Maserati e Alfa Romeo nel loro rilancio e sviluppo futuro. Vedremo dunque che novità ci saranno per il brand di lusso di Stellantis che come sappiamo vive un momento difficile a causa del crollo delle immatricolazioni del 2024 a causa di qualche scelta sbagliata fatta negli scorsi anni.