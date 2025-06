Fiat Pulse Abarth 2026: i cambiamenti saranno maggiori rispetto alla versione normale

Dopo la presentazione della gamma 2026 della Fiat Pulse nelle versioni standard, cresce l’attesa per il debutto della variante sportiva Fiat Pulse Abarth 2026 che verrà svelata successivamente. Come accaduto con gli altri allestimenti, ci si aspetta che le principali novità estetiche riguardino il frontale, come suggeriscono le immagini pubblicate dal profilo @PlacaVerde. Le foto mostrano in particolare il lato sinistro e il posteriore del SUV compatto, che conserva paraurti, gruppi ottici e passaruota simili a quelli della versione attualmente disponibile sul mercato. Tuttavia, i cerchi appaiono camuffati, segno che potrebbero presentare un nuovo disegno esclusivo. L’allestimento Abarth, come da tradizione, porterà con sé un look più grintoso e prestazioni riviste in chiave sportiva.

Come accennato, le principali modifiche saranno concentrate sul frontale, con un nuovo paraurti anteriore dalle linee più dritte e con il logo dello Scorpione che cede il posto alla scritta ABARTH, in lettere maiuscole, come già avviene sui modelli della divisione sportiva in Europa. Il cambiamento sarà accompagnato anche dal SUV coupé Fastback, che avrà lo stesso frontale della Pulse.

Manterrà inoltre la livrea bicolore in tutte le tonalità, ad eccezione del Nero Vulcano. Oggi, la Pulse è disponibile in quattro diverse tinte, due delle quali solide (Bianco Banchisa e Rosso Montecarlo), oltre a una speciale in Grigio Strato. Come già accade per la versione Impetus 1.0 T200 Hybrid, la sportiva sarà dotata anche di un tetto panoramico apribile con vetro fisso.

Rispetto alle versioni tradizionali, la versione realizzata da Abarth si è sempre distinta per avere il motore 1.3 T270 presente anche su altre vetture del gruppo Stellantis, come Jeep Renegade, Compass e Commander, oltre al pick-up Fiat Toro e al SUV coupé Fastback .

Dal punto di vista prestazionale, la Fiat Pulse Abarth 2026 sarà in grado di erogare fino a 185 CV e 27,5 kgfm di coppia, abbinati a un cambio automatico a 6 marce. Secondo i dati ufficiali di Fiat, l’attuale versione Abarth scatta da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h. Il debutto del nuovo modello è atteso a breve, con il lancio previsto nella prima metà del 2026.