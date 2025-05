Fiat Fastback 2026: prima immagine senza veli del nuovo modello

In seguito alla presentazione ufficiale del rinnovato design del pick-up Fiat Toro avvenuta la scorsa settimana, sono cominciate a circolare anche le prime immagini relative alla nuova Fiat Fastback 2026, che presto adotterà una nuova identità stilistica ispirata ai modelli Fiat del mercato europeo, come già avvenuto in precedenza per la berlina Cronos. Tuttavia, la fotografia pubblicata dal profilo Instagram @stellantis\_clube lascia intuire che il SUV coupé riceverà un aggiornamento più contenuto e meno evidente rispetto agli altri veicoli del brand, mantenendo in parte l’estetica attuale.

Prima immagine senza veli della parte anteriore di Fiat Fastback 2026

Nella foto è possibile individuare che la nuova Fiat Fastback 2026 adotterà la nuova griglia in stile ”Maserati”, con listelli verticali, proprio come nella recente foto spia del pick-up Toro. Non si notano però altre modifiche nella parte anteriore, come paraurti e fari, mantenendo sostanzialmente lo stesso stile che conosciamo dal 2022. Proprio come è successo con la Cronos, non ci saranno cambiamenti nelle versioni o nel motore, soprattutto perché la Pulse e la Fastback sono state le prime a debuttare con il sistema mild hybrid del marchio, a novembre dello scorso anno.

È imparentato con il noto 1.0 T200 della famiglia Global Small Engine (GSE) di Stellantis, presente anche su Pulse, Citroën Basalt e Peugeot 2008, ma abbina il motore flessibile a un’unità elettrica (alternatore/generatore) collegata tramite cinghia e una piccola batteria agli ioni di litio, oltre alla tradizionale batteria al piombo. Nonostante l’elettrificazione, la potenza rimane di 125 CV (benzina) e 130 CV (etanolo), con una coppia di 20,4 kgfm, abbinati a un cambio CVT con simulazione a sette marce.

Secondo quanto riportato da @stellantis\_clube, una delle principali novità attese riguarda l’introduzione del tetto panoramico apribile, che sarà fornito di serie sulla versione sportiva Abarth e disponibile come optional sugli altri allestimenti. A parte questo aggiornamento, i cambiamenti previsti sembrano limitarsi a nuovi materiali per i rivestimenti interni e ad alcuni dettagli minori. Il restyling della gamma previsto per il 2026, che coinvolgerà anche il modello Pulse, punta a rafforzare temporaneamente l’offerta di SUV compatti della Fiat, in attesa delle nuove generazioni che, essendo basate sulla nuova piattaforma della Grande Panda, non sono ancora pronte per il debutto sul mercato.

La stessa Fiat ha già fornito alcune anticipazioni su cosa aspettarsi dalla prossima generazione. Nel febbraio dell’anno scorso, il marchio ha svelato una serie di concept car pensati per delineare le future tendenze stilistiche dei suoi nuovi modelli. Tra questi spiccava un inedito SUV coupé, che lasciava intravedere le linee guida della futura Fastback. Questo prototipo suggeriva chiaramente che il veicolo, finora prodotto esclusivamente in Brasile, sarà destinato a una distribuzione su scala globale.