Fiat Pulse 2026 arriva con diverse novità: è ancora più tecnologica, versatile e conveniente

Fiat Pulse è responsabile di aver guidato alcune delle più grandi rivoluzioni del marchio in Brasile negli ultimi anni. Oltre a essere il primo SUV della Fiat in Brasile, come progetto su misura per quel mercato, lo scorso anno ha avuto il compito, insieme a Fastback, di ampliare l’accesso alla tecnologia ibrida a un maggior numero di brasiliani. Un successo fin dal suo lancio, la Pulse ha raggiunto il traguardo delle 200.000 unità prodotte e ora, il modello riconosciuto per offrire un elevato livello di tecnologia, prestazioni e un design sorprendente, arriva con nuove funzionalità nella gamma 2026 per diventare ancora più competitivo. Premiata fin dal lancio per il suo design raffinato, la nuova Fiat Pulse 2026 presenta un design frontale completamente rinnovato.

Fiat Pulse 2026 riceve un nuovo design esterno e interno per renderla ancora più innovativa e desiderabile

Ispirato alla sportiva Fastback, il modello presenta nuove griglie con temi verticali che aggiungono ancora più grandiosità e raffinatezza. Il nuovo skidplate (griglia inferiore), più largo e con temi geometrici, rende imponente il frontale del veicolo e il paraurti presenta ora due applicazioni laterali con finiture che variano a seconda della versione, oltre alle funzionali prese d’aria. Inoltre, le protezioni dei parafanghi sono dotate di strisce laterali aerodinamiche, aggiungendo un ulteriore tocco sportivo al SUV.

Nella versione Impetus T200 Hybrid, il pacchetto Sunroof aggiunge un tetto panoramico e fendinebbia, esaltando il design e la raffinatezza di questa versione. Sempre all’esterno, il cerchio in lega da 16″ della versione Audace è stato ridisegnato. A completamento delle modifiche estetiche del modello, gli interni della Drive 1.3 sono stati oscurati, così come la versione Audace che, oltre a questa modifica, ha acquisito un nuovo tessuto. La Impetus arriva nella linea 2026 con pannelli porta in pelle.

Per il 2026, Fiat ha introdotto nuove versioni nella gamma Pulse. La versione Drive 1.3 MT, equipaggiata con l’iconico motore Firefly, torna come opzione d’ingresso nella gamma, consentendo un’accessibilità ancora maggiore al modello. La nuova versione Turbo 200 AT occupa la posizione di ingresso del noto e apprezzato motore turbo. Dotato del motore più potente della sua categoria, il modello eroga 130 CV di potenza e 200 Nm di coppia se alimentato a etanolo. Con questa nuova versione, oltre ad ampliare la propria offerta, il brand offre al consumatore una versione ancora più accessibile, che include il canale PcD.

Con la nuova gamma, Fiat Pulse 2026 si consolida come un modello estremamente versatile, che può contare su tre motorizzazioni: la 1.3 Firefly, la T200 e la T200 Hybrid, quest’ultima l’unica ibrida della categoria. “Le novità della gamma Pulse ne rafforzano ulteriormente il ruolo di leader e pioniere nel mercato, oltre al design accattivante. Accessibile, versatile e tecnologico, Pulse è un SUV giovane che offre un’ampia gamma di motori e un’eccellente altezza da terra. Tutto questo senza dimenticare che Pulse continuerà a rivoluzionare il mercato, consentendo sempre più l’accesso alla tecnologia ibrida a una fascia di consumatori sempre più ampia”, commenta Federico Battaglia, Vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Fiat Pulse 2026 mantiene lo stile italiano abbinato a un tocco brasiliano nella cabina, con un pannello nei toni del nero, grigio e argento con elementi diversi e un mix di texture piacevoli al tatto che creano un elevato valore percepito per i passeggeri. Il design dell’abitacolo è arricchito dal caricabatterie a induzione, dal pannello di controllo 100% digitale e dal sistema multimediale con schermo fino a 10,1 pollici e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Con una capacità del bagagliaio di 370 litri e un’eccellente altezza da terra (1.550 mm).

Dal punto di vista della sicurezza, il modello continua a offrire l’ADAS (Advanced Driver Assistance System) a partire dalla versione Audace come optional e di serie sulla Impetus, in un pacchetto che include la frenata automatica di emergenza, il Lane Keeping Assist e la commutazione automatica dei fari da abbaglianti ad anabbaglianti.

Le opzioni di colore per Fiat Pulse 2026 sono: Vulcano Black, Banchisa White, Monte Carlo Red, Bari Silver, Strato Gray, Silverstone Grey e Amalfi Blue (esclusiva delle versioni ibride). La versione Audace offre come optional il tetto bicolore, mentre nella versione Impetus questa verniciatura è di serie.