Cent’anni per un adesivo: la delusione americana per l’edizione speciale della Crysler Pacifica

Per festeggiare i suoi 100 anni, Chrysler ha deciso di lanciare una versione speciale della Pacifica, battezzata “100th Anniversary Edition”. Tuttavia, l’edizione commemorativa, che avrebbe dovuto rappresentare un tributo epocale alla lunga storia del marchio americano, sembra più un aggiornamento estetico di poco conto piuttosto che un vero omaggio al suo centenario.

Secondo alcuni autorevoli media statunitensi, la monovolume presenta una serie di “modifiche cosmetiche” piuttosto limitate. Invece di proporre un logo celebrativo degno dell’occasione, Chrysler ha scelto di applicare un semplice adesivo commemorativo sulla parte posteriore del veicolo, una soluzione che lascia a desiderare in termini di impatto visivo e percezione premium.

Le novità estetiche includono finiture Granite Crystal semilucide, cerchi in lega Luster Grey e specchietti laterali in nero lucido, elementi già visti su altri allestimenti. Per andare al sodo, la Pacifica 100th Anniversary Edition si basa sulla versione Select ed è proposta in due varianti meccaniche: con motore benzina tradizionale o con sistema ibrido plug-in.

I prezzi partono da 44.390 dollari per la versione termica e arrivano fino a 52.565 dollari per la variante PHEV. Il sovrapprezzo per il pacchetto “Anniversary” varia da 1.495 a 1.925 dollari, a seconda della configurazione scelta.

Dal punto di vista tecnologico, l’edizione include dotazioni di fascia media come il pacchetto Safety Sphere, che integra una telecamera a 360 gradi e il sistema di assistenza al parcheggio anteriore ParkSense. A bordo troviamo anche porte laterali scorrevoli motorizzate, portellone posteriore elettrico, l’infotainment Uconnect con display da 10,1”, oltre a sedili riscaldati (anteriori) e volante climatizzato.

Questa Pacifica celebrativa (forse in modo un po’ cheap a dispetto della storia di un modello che è tra i più noti nel segmento in Nord America) sarà disponibile esclusivamente per i mercati USA e Canada, e con queste tre varianti cromatiche: Red Hot, Bright White e Hydro Blue.