Chrysler confida in Antonio Filosa, il centenario tra rinascita elettrificata e nuove scommesse

Chris Feuell, CEO di Chrysler dal 2021, non è nuova alle dichiarazioni ambiziose sul futuro del marchio americano che si avvicina al traguardo dei 100 anni di storia. Da quando ha assunto la guida, le voci sul destino del brand, ormai da alcuni anni parte dell’universo Stellantis, si rincorrono con costanza, soprattutto alla luce della complessa gestione di 14 marchi globali.

“È una domanda che torna spesso sulla stampa,” ha dichiarato Feuell. “Ma non è un tema di discussione all’interno del management di Stellantis. Comprendo il dubbio, mantenere così tanti brand richiede risorse, ma Chrysler ha una chiara visione strategica”. A sottolineare l’impegno per il rilancio, Feuell ha confermato l’arrivo di un crossover ibrido, atteso nel 2027, con presentazione prevista per il 2026.

Nel frattempo, anche il celebre minivan Pacifica riceverà un aggiornamento già nel corso del prossimo anno. I nuovi modelli si affiancheranno a un progetto ispirato alla concept car Halcyon, una proposta pensata per raccogliere l’eredità lasciata dalla berlina 300, ormai fuori produzione. Il futuro della gamma Chrysler seguirà un approccio “multi-energy”, che prevede versioni ibride pronte a evolversi in elettriche, mettendo da parte, almeno per ora, una gamma esclusivamente a zero emissioni.

A giorni il brand celebrerà il suo centenario con numerosi eventi. Tra questi, una rassegna a Belle Isle con oltre 20 modelli storici e concept, e la prestigiosa partecipazione al Carlisle Chrysler Nationals in Pennsylvania, dove saranno esposti veicoli iconici, cimeli e oggetti simbolici come la cassetta degli attrezzi di Walter P. Chrysler.

Figura chiave nella difesa del marchio è Frank Rhodes, pronipote del fondatore. Da anni impegnato nella tutela del brand, ha ricevuto rassicurazioni direttamente dal nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, che ha dichiarato: “Chris Feuell e io siamo pienamente impegnati nel futuro di Chrysler”. Chrysler ha vissuto momenti difficili, dal fallimento del 2008 al salvataggio federale del 1979, ma la sua storia e identità restano solidi pilastri.