Fiat: si chiama “A scuola di elettrico” l’iniziativa educativa per accelerare la transizione

Parte dalla constatazione che molti non hanno ancora guidato un veicolo elettrico la nuova iniziativa educativa proposta da Fiat, in collaborazione con le autoscuole UNASCA. Una iniziativa utile a rafforzare l’impegno del costruttore torinese verso una transizione verso la mobilità sostenibile sempre più ampia; si chiama “A scuola di elettrico con Fiat” l’iniziativa, una soluzione concreta per sensibilizzare sui vantaggi della mobilità elettrica promuovendone conoscenze e consapevolezza.

La giornata speciale si svolgerà il prossimo 7 giugno presso gli showroom Fiat, sfruttando la collaborazione con l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA); tutti i partecipanti potranno mettersi al volante di una Fiat completamente elettrica, accompagnati dai consigli degli istruttori di guida dell’UNASCA. In questo modo il progetto rientra in un percorso educativo più ampio che include pure “Top Club”, ovvero l’iniziativa rivolta ai più giovani per promuovere la cultura della sicurezza stradale e la mobilità elettrica nelle scuole oltre che il progetto educativo “A scuola di cambio automatico” promosso ancora da UNASCA.

Fiat rinnova il proprio impegno verso la transizione energetica

In questo modo Fiat intende rinnovare il proprio impegno a favore della transizione energetica sfruttando un’iniziativa che può rafforzare il ruolo sociale del marchio, oltre che accompagnare l’utenza verso una mobilità sempre più sostenibile. Se i temi di discussione legati all’elettrico risultano oggi sempre più diffusi, va detto che insiste ancora una scarsa conoscenza diretta delle potenzialità legate a questa tecnologia pure in termini di comfort e piacere di guida.

Da una recente ricerca condotta da Fiat, in collaborazione con Today.it, è emerso che 3 automobilisti su 4 percorrono meno di 20.000 chilometri ogni anno; un dato che rende perfetta la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’elettrico nell’utilizzo quotidiano. Allo stesso tempo il dato più rilevante è legato al fatto che il 97% di chi guida un veicolo elettrico risulta soddisfatto nell’approccio quotidiano, guardando ai molteplici vantaggi offerti dalla guida in elettrico. Ricade quindi in questo contesto la possibilità di partecipare, il 7 giugno prossimo, all’iniziativa “A scuola di elettrico con Fiat” in accordo con la possibilità di sperimentare la mobilità elettrica a marchio Fiat.

Nello specifico l’evento permetterà di effettuare test drive personalizzati a bordo della gamma elettrica del marchio; si potrà infatti provare la 500e, la 600e, la Topolino e anche la nuova Grande Panda. Accanto alle prove su strada l’iniziativa permetterà di accedere a momenti informativi sulle caratteristiche tecniche dei veicoli, sulle loro modalità di ricarica e sull’approccio pratico legato all’utilizzo giornaliero di un veicolo elettrico. La volontà è quella di superare dubbi e pregiudizi offrendo una conoscenza diretta sui benefici della guida in elettrico. L’iniziativa proposta da Fiat rappresenta una naturale evoluzione dell’impegno condiviso nel diffondere una nuova cultura della mobilità consapevole, innovativa e sostenibile. D’altronde il passaggio alle elettriche non rappresenta un semplice processo di sostituzione dei veicoli tradizionali, piuttosto comporta una sinergia coordinata tra attori che operano in settori diversi.