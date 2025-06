Alfa Romeo: le vendite crescono del 20% a livello mondiale nel 2025

Alfa Romeo sta vivendo un 2025 molto positivo. Basti pensare che a livello globale le immatricolazioni della casa automobilistica del biscione sono aumentate del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo grazie principalmente all’ottima accoglienza ricevuta dal SUV compatto Junior nella maggior parte dei mercati in cui è arrivato.

Alfa Romeo: un 2025 molto positivo fino a oggi per il biscione

Con 27.695 immatricolazioni tra gennaio e maggio 2025, Alfa Romeo ha evidenziato un notevole avanzamento, soprattutto in Italia (+32%), Francia (+65%) e Germania (+20%). La Junior si è affermata come best-seller in questi mercati, rappresentando rispettivamente il 50% delle registrazioni in Italia, il 71% in Francia, il 62% in Spagna e il 58% in Germania, secondo i dati trapelati fin qui. Tra l’altro le cose non possono che migliorare man mano che Junior arriverà nei vari mercati. Nel Regno Unito dove ad esempio è appena arrivato le vendite del biscione hanno subito una vera e propria impennata facendo registrare un clamoroso +123 %. Si spera che lo stesso possa accadere anche in Giappone dove le vendite del modello si sono appena aperte e dove la casa milanese ha registrato un forte calo delle immatricolazioni.

Un mercato dove le cose per Alfa Romeo rimangono difficili è sicuramente quello americano. Un tempo il secondo mercato per il biscione a livello globale dietro solo all’Italia, adesso con le vendite diminuite del 28% e appena 2.828 immatricolazioni in cinque mesi, il brand premium di Stellantis continua la sua crisi. Gli Stati Uniti infatti sono passati ad essere solo il quarto mercato per numero di immatricolazioni. Qui tra l’altro l’arrivo di Junior non è nemmeno previsto e dunque saranno altri i modelli che dovranno rilanciare il marchio a partire dalle nuove Stelvio e Giulia in arrivo nei prossimi anni fino alla famosa segmento E soprannominata E-Jet. Per una crescita sempre più stabile sarà fondamentale però il rilancio di Tonale che partito bene adesso vive un periodo di crisi. Entro fine anno è in arrivo il restyling che si spera possa migliorare le cose per il modello di Alfa Romeo in attesa dell’arrivo di una erede che comunque non arriverà prima del 2028 o del 2029.