Fiat Grande Panda: prima incursione in Svizzera

Il 26 maggio 2025, in occasione dello Swiss Mediadrive, i primi rappresentanti dei media svizzeri hanno avuto la possibilità di testare in anteprima la nuova Fiat Grande Panda. “La nuova Grande Panda incarna lo stile distintivo del marchio Fiat ed è stata progettata tenendo conto delle esigenze del mercato locale: compatta nelle dimensioni esterne, sorprendentemente spaziosa all’interno, accessibile nel prezzo e dotata di un design accattivante che richiama con cura i tratti iconici dei suoi predecessori”, ha dichiarato Yannick Lagger, Fiat Brand Director di Astara.

La nuova Fiat Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte. Con 3,99 metri di lunghezza, è al di sotto della media del segmento. L’altezza è di 1,59 metri e la larghezza (senza specchietti retrovisori esterni) è di 1,76 metri. La nuova Grande Panda si inserisce quindi nel segmento B, da decenni dominio FIAT in tutta Europa, con circa 23 milioni di veicoli venduti fino ad oggi.

La combinazione di linee decise e superfici possenti è ulteriormente enfatizzata dai passaruota pronunciati e dalle protezioni sottoscocca argentate anteriori e posteriori. La scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere e la scritta FIAT sul posteriore sottolineano la tradizione del modello. Gli elementi quadrati neri nei montanti posteriori presentano un effetto 3D creato dalla stampa prismatica: a seconda dell’angolazione, qui compaiono la scritta FIAT o le quattro barre parallele, corrispondenti allo storico logo del marchio degli anni ’80.

Un altro esempio di come i designer si siano ispirati a elementi storici sono i LED pixelati nei fari anteriori, che ricordano i primi videogiochi degli anni ’80. I cerchi in lega da 17 pollici, con il loro design a X, si abbinano a inserti neri e coprimozzi con il logo FIAT per creare un look di grande impatto (allestimento LA PRIMA).

In linea con la filosofia “no-grey” del marchio, la nuova Fiat Grande Panda è disponibile esclusivamente in colori audaci ispirati al design italiano. Le tinte disponibili includono Giallo Limone, Bronzo Luna, Verde Acqua, Blu Lago, Rosso Passione, Nero Cinema e Bianco Gelato.

La Fiat Grande Panda offre spazio fino a cinque persone. Numerosi vani portaoggetti con una capacità totale di 13 litri garantiscono ordine a bordo. Con un volume di 361 litri, il bagagliaio della Fiat Grande Panda Electric è superiore alla media del suo segmento. La capacità del bagagliaio della versione ibrida aumenta fino a ben 412 litri. Con i sedili posteriori abbattuti, la versione elettrica ha una capacità di 1.315 litri, mentre la versione ibrida arriva addirittura a 1.366 litri.

Lo stile italiano e l’identità FIAT si riflettono chiaramente anche nella cura grafica degli interni digitali: il quadro strumenti digitale da 10 pollici e lo schermo del sistema di infotainment da 10,25 pollici presentano un’interfaccia distintiva e raffinata. Entrambi i display sono incorniciati da un elemento stilistico che richiama la celebre pista di prova situata sul tetto dello storico stabilimento FIAT del Lingotto a Torino, con un simpatico dettaglio: una miniatura della Panda impegnata in curva. Anche i gruppi ottici anteriori e posteriori richiamano l’architettura iconica del Lingotto, integrando riferimenti visivi alla facciata dell’edificio originale.

La nuova Fiat Grande Panda Electric si propone come una soluzione elegante e accessibile per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica senza dover affrontare costi elevati. Dotata di una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 320 chilometri nel ciclo combinato WLTP, più che adeguata per la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Il motore elettrico, con una potenza di 83 kW (113 CV), garantisce una velocità massima di 132 km/h, offrendo un perfetto equilibrio tra efficienza e prestazioni urbane.

Un optional di spicco della nuova Fiat Grande Panda Electric è il cavo a spirale integrato con riavvolgimento automatico. Il cavo, lungo 4,5 metri, è alloggiato in un apposito vano portaoggetti sotto il cofano. Questa soluzione rende la ricarica ancora più comoda, poiché impedisce che il cavo si sporchi, cosa che può accadere, ad esempio, in caso di maltempo. Il modulo di ricarica integrato da 7 kW (caricabatterie di bordo), in combinazione con il cavo a spirale opzionale, consente di ricaricare dal 20 all’80% in quattro ore e 20 minuti.

Di serie è presente un caricabatterie a corrente alternata con una potenza fino a 11 kW. Il ciclo di ricarica dal 20 all’80% richiede solo due ore e 50 minuti. Presso le stazioni di ricarica opportunamente attrezzate, la Fiat Grande Panda Electric può ricaricarsi anche con corrente continua fino a 100 kW (cavo di ricarica Modo 2). Con questa potenza, il processo di ricarica dal 20 all’80% si completa in soli 27 minuti.

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid è equipaggiata con un motore a benzina turbo da 1,2 litri che eroga 74 kW (101 CV). Si tratta di un moderno tre cilindri progettato per funzionare secondo il ciclo Miller, una tecnologia che ottimizza l’efficienza attraverso un controllo specifico delle valvole di aspirazione, le quali si chiudono anticipatamente rispetto ai motori tradizionali. Questo accorgimento consente una riduzione significativa dei consumi di carburante e, di conseguenza, delle emissioni di CO₂.

Il propulsore è affiancato da un sistema mild hybrid, che supporta il motore termico durante le fasi di avviamento, accelerazione e ripresa, migliorando l’efficienza complessiva senza compromettere le prestazioni. Questa combinazione rende la Grande Panda Hybrid una soluzione intelligente e sostenibile per la mobilità urbana e quotidiana.

Il sistema di propulsione ibrido offre numerosi vantaggi, tra cui l’avvio elettrico e la possibilità di spegnere il motore a combustione interna in determinate situazioni di guida per risparmiare carburante. Quando il fabbisogno di potenza è basso, ad esempio su strade pianeggianti, e a velocità inferiori a 30 km/h, la guida in modalità elettrica è possibile percorrenze fino a un chilometro. L’elettronica spegne inoltre il motore a combustione interna quando si rilascia il pedale dell’acceleratore, ad esempio in discesa, garantendo così una gestione efficiente dell’energia e della batteria.

La funzione E-Creeping, completamente elettrica, gestisce l’accelerazione fino a una velocità equivalente a quella di un motore a benzina in prima marcia o in retromarcia al minimo. La Fiat Grande Panda Hybrid supporta anche l’E-Queuing, che consente la guida completamente elettrica, ad esempio nel traffico. Con l’E-Parking, le manovre di parcheggio (in avanti o in retromarcia) vengono eseguite esclusivamente con il motore elettrico.

In combinazione con il cambio a doppia frizione a 6 rapporti e la risposta fluida del motore a combustione, le funzioni di guida elettrica garantiscono consumi ridotti, minore impatto ambientale, minore rumore, più comfort e un’esperienza di guida più piacevole, soprattutto nel traffico cittadino.