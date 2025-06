Opel: il tetto panoramico scorrevole elettrico in vetro ideale con l’arrivo dell’estate

Opel Grandland è il SUV ammiraglia di Opel, caratterizzato da un design audace e lineare. Disponibile con tre propulsori elettrificati, unisce stile moderno a grande abitabilità. Gli interni, spaziosi e confortevoli, sono pensati per offrire un’esperienza di viaggio ancora più piacevole. A richiesta, è possibile aggiungere un tocco di esclusività con il tetto panoramico elettrico scorrevole e apribile, che regala una visuale unica e una sensazione di apertura totale, facendo sentire guidatore e passeggeri più vicini al cielo.

Il tetto panoramico elettrico scorrevole e apribile di Grandland e delle altre Opel optional perfetto con l’arrivo dell’estate

Tuttavia, la sensazione di spazio particolarmente arioso e luminoso non si riscontra solo nel modello di punta del marchio. Anche le compatte più vendute Opel Astra e Astra Sports Tourer , la Combo Electric con tetto alto e la Zafira Electric di grande cilindrata offrono una vista libera verso l’alto, una sensazione di libertà inclusa. E anche il modello più piccolo della gamma, la nuova Opel Rocks, ha qualcosa di speciale da offrire. Non solo offre ai giovani dai 15 anni in su una mobilità individuale, ma il suo tetto in vetro garantisce loro anche la migliore visibilità a 360 gradi, anche verso l’alto, e possono godersi la loro libertà.

Per molte famiglie, è presto tempo di fare le valigie e partire per le vacanze estive. Opel Grandland offre un abitacolo particolarmente confortevole e spazioso. Il SUV top di gamma, prodotto in Germania, può ospitare cinque persone o fino a 1.645 litri di bagagli, e vanta dotazioni come i sedili Intelli-Seats di serie , il pratico Pixel Box e i pluripremiati fari Intelli-Lux HD antiriflesso di altissima qualità.

Per rendere ogni viaggio ancora più coinvolgente e confortevole, Opel propone un optional di grande impatto: il tetto panoramico scorrevole elettrico in vetro. Offerto all’interno del pacchetto Comfort GS, questo elemento consente a tutti gli occupanti di ammirare il cielo stellato durante i viaggi notturni, arricchiti anche da un’illuminazione ambiente soffusa nel padiglione. Di giorno, invece, l’abitacolo si riempie di luce naturale, creando un’atmosfera luminosa e ariosa. Il tetto, composto da due ampi pannelli in vetro, si estende fino sopra la seconda fila di sedili. E per i momenti in cui il sole si fa troppo intenso, la tendina parasole elettrica integrata assicura un’ombra gradevole all’interno.

I tetti panoramici disponibili a richiesta su altri modelli di autovetture Opel creano un’atmosfera altrettanto luminosa e ariosa. Anche le bestseller della classe compatta Astra e Astra Sports Tourer possono essere trasformate in punti panoramici mobili grazie al tetto panoramico scorrevole elettrico in vetro. Lo stesso vale per la monovolume Opel Zafira Electric: che si tratti di una comoda navetta VIP o di un monovolume per famiglie, il tetto panoramico in vetro della Zafira Electric con due pannelli separati (e, se necessario, oscurabili) trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica per i passeggeri. L’opzione è anche pratica, poiché il pacchetto GS Design include il tetto panoramico in vetro in abbinamento a un lunotto posteriore apribile separatamente.

Emozione e senso di spazio uniti alla praticità sono una priorità assoluta anche nella station wagon a tetto alto di Opel Combo Electric. Anche la versione lunga 4,41 metri offre ampio spazio per un massimo di cinque persone e i loro bagagli. Caratteristiche come il finestrino apribile separatamente nel portellone posteriore facilitano l’accesso al vano di carico. E anche qui, i passeggeri possono godere di una vista eccezionale sull’ambiente circostante grazie al tetto panoramico con parasole ad attivazione elettrica. Tipico di Combo, il tetto panoramico offre ancora più vantaggi: ha una galleria centrale sul tetto che può essere utilizzata in diversi modi. Quando la famiglia viaggia a bordo di Combo Electric, l’attuale generazione di veicoli offre fino a 186 litri di capacità aggiuntiva per gli oggetti di uso quotidiano grazie a 27 vani portaoggetti nell’abitacolo e nella galleria sul tetto.

Giovane, innovativa e ancora più elegante di prima: questa è la nuova Opel Rocks. Questo pratico veicolo leggero completamente elettrico offre ai giovani dai 15 anni in su una libertà di movimento individuale. Come tutti gli altri modelli Opel, la piccola Rocks presenta il caratteristico Opel Vizor e, con il suo design pulito sia all’interno che all’esterno, si concentra sull’essenziale, o quasi. Questa due posti particolarmente maneggevole riserva anche una sorpresa insolita per guidatore e passeggero anteriore per un veicolo di questa classe: il tetto panoramico di serie. Come per i “grandi”, crea un’atmosfera luminosa e piacevole a bordo della Rocks. Come i finestrini laterali e il lunotto, è realizzato in vetro di sicurezza temperato, aumentando così la sicurezza. In questo modo, Opel offre un’eccellente visibilità a 360 gradi praticamente in ogni classe di veicolo