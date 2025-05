Opel Frontera, l’offerta di maggio 2025 per il SUV in versione ibrida

Con il lancio della nuova Opel Frontera, la casa tedesca torna protagonista nel segmento dei SUV compatti, offrendo un modello moderno, multifunzionale e dal design accattivante. Disponibile sia in versione elettrica al 100% sia con una motorizzazione mild-hybrid a 48V, la Frontera è arrivata come una risposta alle esigenze di chi cerca un’auto pratica, confortevole e con personalità.

La nuova Frontera, andando nel dettaglio della proposta, è pensata per soddisfare ogni tipo di mobilità quotidiana, proponendo due alternative di motorizzazione. La Full Electric ha un propulsore da 113 CV in grado di garantire fino a 305 km di autonomia WLTP, con guida fluida e silenziosa grazie all’assenza di cambio marce. La Hybrid è dotata, quindi, di tecnologia ibrida leggera, ricaricabile durante la marcia, disponibile con potenze da 110 o 145 CV, e cambio automatico a doppia frizione per una guida senza stress.

Opel propone la Frontera in due configurazioni principali: Edition, ovvero una proposta essenziale ma ben accessoriata, disponibile anche con tetto bianco a contrasto per un tocco distintivo. e la GS, la versione top di gamma, con dettagli stilistici esclusivi come il tetto nero e dotazioni avanzate, tra cui i sedili Intelli-Seat per il massimo comfort nei lunghi tragitti.

L’abitacolo della Frontera è stato concepito per offrire un’esperienza di bordo rilassante: sedili ergonomici, ampio spazio per i passeggeri e numerosi vani portaoggetti, senza dimenticare un sistema di infotainment intuitivo e aggiornato. Per chi ha esigenze di trasporto maggiori, arriverà anche una versione a sette posti.

Con sei colorazioni disponibili e accessori come lo Style Pack, il look della Frontera può essere personalizzato per riflettere il gusto del conducente. La vettura è configurabile online, con assistenza dedicata, garanzie chiare e, per chi sceglie l’elettrico, Wallbox inclusa per la ricarica domestica.

La Frontera Hybrid 1.2 da 110 CV nell’allestimento Edition è proposta a un prezzo promozionale di 24.400 euro (500 euro in meno rispetto al listino). Grazie al finanziamento Scelta Opel Plus (TAN 4,99% – TAEG 6,81%), è possibile versare un anticipo di 5.269 euro e pagare il resto in 35 rate da 139 euro al mese, con un tetto chilometrico di 30.000 km. Al termine si può decidere se acquistare l’auto con una maxi rata finale da 17.876 euro, restituirla o sostituirla con un nuovo modello.