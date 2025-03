Jeep Renegade: un restyling e un nuovo motore in arrivo in Brasile ad inizio 2026

Jeep Renegade sembra ormai essere giunta quasi alla fine della sua carriera tanto che si parla già di una nuova generazione. Tuttavia in Sud America il suo addio dalle scene non sembra ancora tanto vicino. Infatti secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa brasiliana e in particolare da Autos Segredos, il celebre SUV di Jeep sarà protagonista di un restyling ad inizio 2026. Questo aggiornamento, tra le altre cose, dovrebbe portare nella gamma sudamericana del modello anche un nuovo motore MHEV.

In Sud America danno per certo un nuovo aggiornamento per Jeep Renegade ad inizio 2026

Sempre secondo quanto riporta Autos Segredos, i primi prototipi dell’aggiornamento di Jeep Renegade dovrebbero essere rilasciati a breve per iniziare i primi test su strada. Come di consueto, le modifiche al SUV saranno limitate alla parte anteriore e posteriore e agli aggiornamenti specifici degli interni, come i nuovi rivestimenti dei sedili. Nella parte anteriore, la Renegade 2026 rinnovata avrà un nuovo paraurti di grandi dimensioni, pur mantenendo le sette feritoie e i fari. Di lato, il SUV avrà solo ruote nuove. Nella parte posteriore, al massimo, nuovi fari, che rappresentano le modifiche che fino ad ora sono state apportate dal suo debutto nel 2015.

Entro la fine del 2026, la nuova Jeep Renegade sarà dotata del sistema MHEV a 48 volt che debutterà sulla Fiat Toro 2026. La nuova versione sarà dotata di un sistema ibrido leggero MHEV da 48 volt, con due motori elettrici, uno dei quali sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento come nel sistema a 12 volt. Il secondo motore elettrico, più grande, è invece abbinato al cambio automatico E-DCT. Il motore elettrico aggiuntivo genera 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia.

Il sistema MHEV da 48 volt consente di aggiungere potenza e coppia alla Jeep Renegade 2026 e ridurre il consumo di carburante. Seguendo la logica del sistema a 12 Volt, il sistema a 48 Volt dovrebbe chiamarsi T270 Hybrid.

Il cambio automatizzato a doppia frizione E-DCT offrirà sette marce. È progettato per gestire fino a 35,6 kgfm di coppia ed è compatibile con il sistema PHEV della nuova generazione di Jeep Compass. È supportato da una batteria da 48 volt con capacità di 0,9 kWh, che viene alimentata anche dai due motori. Similmente al sistema a 12 volt della Pulse e della Fastback, la batteria è posizionata sotto il sedile del conducente.

La gestione elettronica controlla le transizioni tra modalità termica, elettrica o ibrida per ottimizzare l’efficienza e il risparmio di carburante. Il motore elettrico integrato con il cambio E-DCT fornisce energia per la propulsione in modalità completamente elettrica o in sinergia con il motore termico. Non è chiaro se il restyling interesserà anche il nostro continente ma ipotizziamo di no. Probabilmente in Sud America la nuova Renegade arriverà circa un anno dopo l’Europa e dunque non prima del 2028 e da qui probabilmente è derivata la decisione di procedere con un altro restyling ma solo per quel continente.