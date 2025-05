Jeep Avenger 4xe The North Face Edition si presenta sul Kurfürstendamm di Berlino

Avventura urbana e scoperta all’aria aperta si incontrano sul tradizionale Kurfürstendamm di Berlino: la nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sarà esposta nello store del marchio outdoor fino al 5 giugno. Un’occasione unica per vedere il risultato della stretta collaborazione tra due marchi sinonimo di scoperta e avventura.La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è la sintesi perfetta di tecnologia, sostenibilità e spirito avventuroso. Progettata per ogni tipo di terreno, sia in città che nella natura, la configurazione riflette l’impegno comune verso una mobilità consapevole e uno stile di vita dinamico.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sarà esposta presso il The North Face Store sul Kurfürstendamm di Berlino fino al 5 giugno

Esposta presso il The North Face Store di Kurfürstendamm, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition diventa ambasciatrice di una collaborazione che va oltre una semplice partnership commerciale: è un progetto di valorizzazione che unisce entrambe le comunità, basato su un concetto di libertà moderna, affidabilità e autenticità.

Integrando abbigliamento tecnico e tecnologie avanzate per la mobilità, Jeep e The North Face condividono una visione comune: vivere il mondo attivamente, esplorare nuovi orizzonti, anche in città, e proteggere ciò che ci circonda.

È anche un nuovo capitolo che racconta la storia della convergenza di valori e del legame tra le due comunità. Ciò include la partecipazione di Jeep agli eventi The North Face Winter Basecamp; eventi esclusivi ad alta quota organizzati da The North Face per celebrare la bellezza della natura. I campi base si trovano in località come Chamonix (Francia), Garmisch (Germania) e Cortina d’Ampezzo in Italia.

Basato sulla Jeep Avenger 4xe, il modello si distingue per dettagli esclusivi ispirati al mondo outdoor e incarna lo stile inconfondibile del brand The North Face. Questo veicolo estremamente esclusivo porta il potenziale dell’Avenger a un livello superiore, offrendo una sinergia perfetta tra l’iconica tradizione off-road di Jeep e l’esperienza di The North Face nell’esplorazione outdoor. Insieme hanno creato un prodotto che ridefinisce il concetto di esplorazione e, allo stesso tempo, rappresenta la mobilità elettrificata.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition vanta una serie di funzionalità avanzate, come l’illuminazione ambientale multicolore, un sistema di navigazione e sedili anteriori riscaldati per il massimo comfort durante le spedizioni invernali, aumentando ulteriormente la sensazione di esclusività e funzionalità. Le caratteristiche funzionali del veicolo ne sottolineano le capacità moderne: il sistema Keyless Enter ‘N Go e il portellone elettrico vivavoce facilitano il carico dei bagagli e l’inizio della prossima avventura.